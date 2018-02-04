نمایشگاه بخش «ستارگان» گشایش یافت/ گله از محدویت فضا

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر دیروز ۱۴ بهمن ماه نمایشگاه بخش «ستارگان» دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر با حضور معاون هنری وزارت فرهنگ و جمعی از هنرمندان و مدیران فرهنگی گشایش یافت.

در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که آثار، جوایز و افتخارات هنرمندان ایرانی در دیگر کشورهای جهان به تصویر در آمده است سید محمد مجتبی حسینی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجتبی آقایی دبیر جشنواره، جمشید حقیقت شناس مدیر هنری جشنواره، عبدالرحیم سیاهکارزاده رییس موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر، مسعود زنده روح کرمانی، عباس مشهدی زاده برادران آقامیری و تنی چند از دیگر هنرمندان حضور داشتند.

سیدمحمد مجتبی حسینی پس از بازدید از این نمایشگاه گفت: نمایشگاهی که در فرهنگسرای نیاوران برگزار شده به عنوان بخشی از آثار هنرمندان ایرانی است که در جشنواره های جهانی مورد قدردانی و تشویق قرار گرفته اند و در واقع مسطوره محدودی است از توان هنرمندان ایران در سطح جهان.

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: این آثار نشان می دهند که ویژگی هنر ما چه هست و چقدر رقابت پذیر است زیرا هنر ایران در سطح جهان و فراتر از منطقه هم مورد اقبال است و شاید هنرشناسان جهانی با دقتی بیشتر از ما ویژگی های هنر ما را بررسی کرده اند.

وی گفت: هنرمندان ما بسیاری خود و بدون حمایت نهادهای رسمی آثارشان را در جشنواره های بین المللی به نمایش در آورده اند از جمله همین آثاری که در فرهنگسرای نیاوران می بینید. طبیعی است من و همکارانم فکر می کنیم باید از این فرصت، کمال استفاده را ببریم. هنرمندان ایران این استحقاق و هنر ایران این استطاعت را دارند که قامت خود را در میان سلسله جبال هنری که در عالم هست افراخته تر و بلندتر نشان بدهند.

حسینی درباره محدود بودن فضاهای نمایشگاهی ما و نیاز به فضای جدید نمایشگاهی بیان کرد: ما به اندازه توان هنری هنرمندانمان در رشته های مختلف عرصه بروز و تجلی نداریم. ما به اندازه اهمیت تئاترمان تماشاخانه نداریم، به اندازه اهمیت و گستردگی موسیقی خود سالن کنسرت نداریم و به اندازه هنر تجسمی گالری نداریم. این آسیب اول است که با آن مواجه ایم.

وی با اشاره به حضور آثار خوشنویسی برگزیده مسابقات خارجی در این نمایشگاه گفت: اقلام ششگانه با لحن و لهجه هنرمندان ایرانی قرن‌ها افتخار آفریده و مصدر توجه بوده است. اگر هنرمندان بزرگ ایران در تالیف و گسترش هنر خوشنویسی نبودند، قوام و اهمیت خوشنویسی در جهان اسلام به وضع امروز نبود. اتفاقا اگر تاریخ هنرمان را مرور کنیم و نقش موثر خوشنویسان ایران در به وجود آمدن خطوط مختلف را بشناسیم؛ امروز باید تأسف بخوریم که تعداد آثار خوشنویسی در چنین نمایشگاهی اینقدر کم است.

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: ما باید بدانیم که به هر حال بضاعت ما محدود است در حالی که کشور ما کشور پهناوری است و مردمان بزرگی دارد از همین رو جزو کشورهای پرجمعیت هستیم. یکی از اشتغالات ما این است که امکانات محدود را با آرزوهای نامحدود انطباق بدهیم.

دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر تا ۴ اسفند ماه در موسسه صبا و فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.