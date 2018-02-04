تعداد روستاهای گازدار بدره به ۲۱ روستا افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین روز ایام دهه فجر مردم شهرستان بدره شاهد افتتاح چندین پروژه عمرانی و زیربنایی بودند.

یکی از این طرح ها افتتاح گازرسانی به ۴ روستای این شهرستان شامل کلم بالا، کلم پایین، پشته ارشت و میان چگا است.

مدیرعامل شرکت گاز ایلام در این آیین که با حضور استاندار ایلام برگزار شد، اظهار داشت: پیش از این ۱۷ روستای این شهرستان از نعمت گاز بهره مند بودند که با اجرای این پروژه این تعداد به ۲۱ روستا رسیده است.

عباس شمس الهی ادامه داد: تنها ۴ روستای دیگر این شهرستان گاز دار نیستند که عملیات اجرایی اتصال آنها نیز در حال جریان است.

وی اضافه کرد: در چارچوب پروژه امروز ۲،۵ میلیارد تومان هزینه شده، ۲۶ کیلومتر خط انتقال اجرا و زمینه بهره مندی ۲۲۰ خانوار با واگذاری ۲۰۰ انشعاب فراهم شده است.