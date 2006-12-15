۲۴ آذر ۱۳۸۵، ۲۳:۳۶

هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها :

برگ تازه ای به تاریخ انتخابات ملت ایران افزوده شد

هیات مرکزی نظارت بر سومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد که حضور بزرگ مردم در صحنه انتخابات، دشمنان انقلاب اسلامی را مایوس و برگ تازه ای به تاریخ انتخابات ملت ایران اضافه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: هیات مرکزی نظارت بر سومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی کشور به نمایندگی از بیش از 85 هزار ناظر بر انتخابات شوراها، بر خود واجب می داند، حماسه بزرگ 24 آذر ماه 1385 را به ملت بزرگ ایران ، رهبر معظم انقلاب اسلامی ، دولت خدمتگزار و نمایندگان امین مردم در خانه ملت تبریک گوید.

به راستی این حضور بزرگ، دشمنان انقلاب اسلامی را مایوس کرده و برگ تازه ای به تاریخ انتخابات ملت ایران اضافه نمود.

این حماسه نمود دیگری از اراده و قدرت مردم به عنوان پشتیبانان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران در ایامی بود که دشمنان در تداوم توطئه علیه نظام مقدس اسلامی دچار یاس و تردید شده اند.

این هیات ضمن تاکید مجدد بر تعهد خود به صیانت از آراء مردم تا هنگام اعلام نتایج نهایی انتخابات شوراهای کشور، بار دیگر از مجریان و ناظرانی که در خلق این حماسه بزرگ نقش انکارناپذیری داشته اند قدردانی می نماید.

همچنین لازم است از خدمات صادقانه هیات های محترم اجرایی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای انتظامی و امنیتی و اصحاب رسانه در سراسر کشور قدردانی نموده، برای آنها و ملت رشید ایران آرزوی توفیق می نماییم.

