به گزارش خبرنگار مهر، محسن مهرعلیزاده پیش از ظهر یک شنبه در آیین بهره‌برداری از مرحله اول فاز نخست باغ‌موزه دفاع مقدس اظهار داشت: تعبیر امام خمینی (ره) راجع به انقلاب اسلامی که آن را انفجار نور نامیدند بسیار زیبا و هوشمندانه بود.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران با هدایت و رهبری امام خمینی (ره) و فداکاری ده‌ها هزار شهید به پیروزی رسید، بیان داشت: حرکت عظیم و ارزشمند انقلاب اسلامی با پایمردی ملت ایران به پیش رفت و در طول ۳۹ سال از گردنه﻿های بسیار سخت جنگ، تحریم و دیگر مشکلات ناشی از توطئه های دشمنان به سلامت عبور کرد.

ایران اسلامی بر قله بلند عزت و سربلندی در دنیا سر می﻿ساید

استاندار اصفهان با بیان اینکه ایران اسلامی بر قله بلند عزت و سربلندی در دنیا سر می﻿ساید نقش ملت ایران در بیداری ملت‌های دنیا اشاره کرد و ابراز داشت: انقلاب اسلامی ایران الگویی بی بدیل برای دیگر کشورها در ارتباط با مبارزه با ظلم و استکبار و دفاع از حریم انسانی است.

وی با بیان اینکه ایران اسلامی بر قله بلند عزت و سربلندی در دنیا سر می﻿ساید، ابراز داشت: دشمنی که با کشتار جوانان در پیش از انقلاب اسلامی می﻿خواست سیطره خود بر ایران را حفظ کند پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز جنگ را بر کشور ما تحمیل کرد و انواع توطئه﻿ها را در طول این سال﻿ها به کار بست تا به انقلاب ایران ضربه وارد کند.

مهرعلیزاده با اشاره به اینکه در طول سال﻿های پس از انقلاب اسلامی هدایت امام خمینی (ره) و راهبری﻿های رهبر انقلاب و گوش به فرمان بودن و از خودگذشتگی مردم موجب نقش برآب شدن نقشه دشمنان شد، تاکید کرد: امروز باید ارزش﻿های حاکمیتی خود را پاس داشته و ریشه﻿های انقلاب اسلامی را پرقدرت کنیم.

یادآوری ارزش﻿های دفاع مقدس در قالب کتاب، فیلم و موزه

وی در ادامه با تاکید بر یادآوری و نشان دادن ارزش﻿های دفاع مقدس در قالب کتاب، فیلم و موزه گفت: امروز باید انتقال تجربیات و ارزش﻿های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به نسل جدید را در قالب﻿ کتاب خلاصه نکنیم بلکه از وسایل جذاب عصر معاصر مانند فیلم و هنر غافل نباشیم.

استاندار اصفهان با بیان اینکه افتتاح موزه‌های دفاع نیز از روش﻿های جذاب برای انتقال ارز﻿ش ها و از جاذبه﻿های گردشگری در سرتاسر دنیا است، گفت: موزه فرهنگی دفاع مقدس امروز در زمینی به مساحت ۲۲ هزار مترمربع امروز مرحله اول فاز یک آن به وسعت ۸ هزار متر مربع افتتاح می‌شود.