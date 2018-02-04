به گزارش خبرنگار مهر، محسن مهرعلیزاده پیش از ظهر یک شنبه در آیین بهرهبرداری از مرحله اول فاز نخست باغموزه دفاع مقدس اظهار داشت: تعبیر امام خمینی (ره) راجع به انقلاب اسلامی که آن را انفجار نور نامیدند بسیار زیبا و هوشمندانه بود.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران با هدایت و رهبری امام خمینی (ره) و فداکاری دهها هزار شهید به پیروزی رسید، بیان داشت: حرکت عظیم و ارزشمند انقلاب اسلامی با پایمردی ملت ایران به پیش رفت و در طول ۳۹ سال از گردنههای بسیار سخت جنگ، تحریم و دیگر مشکلات ناشی از توطئه های دشمنان به سلامت عبور کرد.
ایران اسلامی بر قله بلند عزت و سربلندی در دنیا سر میساید
استاندار اصفهان با بیان اینکه ایران اسلامی بر قله بلند عزت و سربلندی در دنیا سر میساید نقش ملت ایران در بیداری ملتهای دنیا اشاره کرد و ابراز داشت: انقلاب اسلامی ایران الگویی بی بدیل برای دیگر کشورها در ارتباط با مبارزه با ظلم و استکبار و دفاع از حریم انسانی است.
وی با بیان اینکه ایران اسلامی بر قله بلند عزت و سربلندی در دنیا سر میساید، ابراز داشت: دشمنی که با کشتار جوانان در پیش از انقلاب اسلامی میخواست سیطره خود بر ایران را حفظ کند پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز جنگ را بر کشور ما تحمیل کرد و انواع توطئهها را در طول این سالها به کار بست تا به انقلاب ایران ضربه وارد کند.
مهرعلیزاده با اشاره به اینکه در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی هدایت امام خمینی (ره) و راهبریهای رهبر انقلاب و گوش به فرمان بودن و از خودگذشتگی مردم موجب نقش برآب شدن نقشه دشمنان شد، تاکید کرد: امروز باید ارزشهای حاکمیتی خود را پاس داشته و ریشههای انقلاب اسلامی را پرقدرت کنیم.
یادآوری ارزشهای دفاع مقدس در قالب کتاب، فیلم و موزه
وی در ادامه با تاکید بر یادآوری و نشان دادن ارزشهای دفاع مقدس در قالب کتاب، فیلم و موزه گفت: امروز باید انتقال تجربیات و ارزشهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به نسل جدید را در قالب کتاب خلاصه نکنیم بلکه از وسایل جذاب عصر معاصر مانند فیلم و هنر غافل نباشیم.
استاندار اصفهان با بیان اینکه افتتاح موزههای دفاع نیز از روشهای جذاب برای انتقال ارزش ها و از جاذبههای گردشگری در سرتاسر دنیا است، گفت: موزه فرهنگی دفاع مقدس امروز در زمینی به مساحت ۲۲ هزار مترمربع امروز مرحله اول فاز یک آن به وسعت ۸ هزار متر مربع افتتاح میشود.
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