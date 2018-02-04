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۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۳۷

حمله به خودروی نظامیان مصری در العریش ۳ کشته و ۶ زخمی برجای گذاشت

حمله به خودروی نظامیان مصری در العریش ۳ کشته و ۶ زخمی برجای گذاشت

در پی هدف قرار دادن یک خودروی نیروهای امنیتی مصری در شمال سینا، دست کم ۳ نفر کشته و ۶ تن دیگر زخمی شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی انفجار یک بمب دست ساز در جنوب شهر «العریش» در استان شمال سینا ۳ نفر کشته و ۶ تن دیگر زخمی شدند.

منابع امنیتی اعلام کرده اند که این بمب دست ساز یک خودروی نیروهای امنیتی مصری را هدف قرار داده بود که در پی این حمله دو سرباز مصری و یک غیر نظامی کشته و ۵ سرباز و یک غیرنظامی زخمی شدند.

پیشتر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر اعلام کرده بود که ۱۲ هزار نیروی امیتی مصری در جریان حملات تروریست ها از سال ۲۰۱۴ تا کنون زخمی شده اند.

منابع امنیتی مصری تأکید کرده اند که صدها تن از نیروهای امنیتی نیز در حملاتی که از سال ۲۰۱۱ تا کنون در شمال سینا صورت می گیرد کشته شده اند. گروهک های تروریستی در مصر برخی کلیساها در شهرهای قاهره، اسکندریه و طنطا را نیز بارها مورد هدف قرار داده اند.

تروریست های داعش چندسالی است که در صحرای سینا ضمن اعلام وفاداری به «ابوبکر البغدادی» سرکرده داعش، اعلام موجودیت کرده اند و ارتش مصر عملیات گسترده ای را برای مقابله با آنها ترتیب داده که چندان موفق نبوده است.

کد مطلب 4218961

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