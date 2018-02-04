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۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۱۳

فرمانده نیروی انتظامی مشگین شهر:

۶ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در مشگین شهر کشف شد

۶ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در مشگین شهر کشف شد

مشگین شهر- فرمانده نیروی انتظامی مشگین شهر از کشف و ضبط شش هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس اردبیل، کیوان زرین کلاه ظهر یکشنبه با اعلام این خبر تصریح کرد: در راستای تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقابله با فعالیت‌های مجرمانه قاچاقچیان، مأموران انتظامی شهرستان موفق شدند در دو عملیات جداگانه کالاهای قاچاق به ارزش ۲۶۰ میلیون ریال را کشف کنند.  

وی افزود: در اولین عملیات مأموران  یک دستگاه کامیونت را توقیف و در بازرسی از آن ۸۰۵ قلم انواع البسه، کفش و کالای ورزشی خارجی قاچاق که بدون مجوز قانونی و گمرکی حمل می‌شد، کشف و یک نفر را دستگیر کردند.  

فرمانده نیروی انتظامی مشگین شهر با اشاره به عملیات دوم پلیس این شهرستان اضافه کرد: در این عملیات نیز شش هزار نخ سیگار خارجی از یک قاچاقچی کشف شد.  

زرین کلاه تصریح کرد: دستگیرشدگان به همراه کشفیات به دست آمده تحویل اداره تعزیرات حکومتی استان شدند.  

کد مطلب 4218973
محمد میرزایی ناطق

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