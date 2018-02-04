۶ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق در مشگین شهر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس اردبیل، کیوان زرین کلاه ظهر یکشنبه با اعلام این خبر تصریح کرد: در راستای تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقابله با فعالیتهای مجرمانه قاچاقچیان، مأموران انتظامی شهرستان موفق شدند در دو عملیات جداگانه کالاهای قاچاق به ارزش ۲۶۰ میلیون ریال را کشف کنند.
وی افزود: در اولین عملیات مأموران یک دستگاه کامیونت را توقیف و در بازرسی از آن ۸۰۵ قلم انواع البسه، کفش و کالای ورزشی خارجی قاچاق که بدون مجوز قانونی و گمرکی حمل میشد، کشف و یک نفر را دستگیر کردند.
فرمانده نیروی انتظامی مشگین شهر با اشاره به عملیات دوم پلیس این شهرستان اضافه کرد: در این عملیات نیز شش هزار نخ سیگار خارجی از یک قاچاقچی کشف شد.
زرین کلاه تصریح کرد: دستگیرشدگان به همراه کشفیات به دست آمده تحویل اداره تعزیرات حکومتی استان شدند.
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