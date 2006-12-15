نتیجه قطعی نحوه شمارش آراء را تا پیش از آغاز شمارش شوراها اعلام خواهیم کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر ذوالقدر که در دقایق پایانی انتخابات با حضور در استانداری با بیان این مطلب از برگزاری نشست اعضای هیات نظارت با مسئولان وزارت کشور برای رسیدن به نظر جمعی در خصوص شمارش آرای انتخابات شوراها تا ساعات دیگر خبر داد.

وی گفت: شمارش آرای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی به صورت دستی خواهد بود، ولی در خصوص شمارش آراء شوراها تا قبل از آغاز شمارش، نتیجه قطعی را اعلام خواهیم کرد.

محمد باقر ذوالقدر همچنین با اشاره به حضور مردم در انتخابات 24 آذر افزود: طبق آماری که تاکنون گرفته شده، حضور مردم در پای صندوق ها نسبت به دور دوم انتخابات از شور و حال خاصی برخوردار بودند.

معاون امنیتی وزیر کشور همچنین در خصوص انفجارهای اهواز گفت: این انفجارها دیشب اتفاق افتاده که در حال پیگیری مسائل هستیم.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا تخلفی تا پایان ساعات برگزاری انتخابات به طور رسمی گزارش شده است، اظهار داشت: تاکنون تخلف خاصی صورت نگرفته است.