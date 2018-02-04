فراموش شدن هدف اصلی انقلاب، ما را باخطر مواجه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدی ری شهری با حضور در مدرسه علمیه قائم (عج) چیذر ضمن بازدید از بخش های مختلف با مدیران، اساتید و طلاب این مدرسه علمیه دیدار و گفتگو کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری در این دیدار ضمن تبریک دهه فجر انقلاب اسلامی، پیروزی این انقلاب را معجزه تاریخ اسلام برشمرد و بیان کرد: پیروزی انقلاب اسلامی نه برای تحلیلگران بلکه برای ارکان نهضت انقلاب اسلامی هم قابل پیش بینی نبود.

آیت الله محمدی ری شهری همچنین رمز پیروزی انقلاب اسلامی را اعتماد مردم به روحانیون و در راس آن ها به امام خمینی(ره) بیان کرد و گفت: تا زمانی که این اعتماد باقی باشد، این انقلاب تداوم خواهد یافت و ان شاء الله به دست صاحب اصلی اش، حضرت ولیعصر(عج) خواهد رسید.

آیت الله محمدی ری شهری گفت: با بهره گیری از بیانات امام راحل(ره) و رهبری، این انقلاب در پیدایش و تداوم، هدیه ای الهی است که با دو عامل انگیزه الهی و تحقق حاکمیت ارزش های اسلامی محقق شده است.

آیت الله ری شهری، تصریح کرد: توطئه‌های دشمنان انقلاب اسلامی برای ضربه زدن به این نظام در این جهت است که با تضعیف و سست کردن ایمان مردم به اسلام و ولایت فقیه به عنوان محور وحدت و با ایجاد تفرقه و جدایی بین اقشار جامعه با انقلاب اسلامی مبارزه کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به این پرسش که اگر ما بخواهیم از انقلاب اسلامی دفاع کنیم چه تکلیف مشخصی بر عهده ماست با استناد به روایتی از پیامبر اکرم (ص) گفت: در روایت آمده است، که وقتی جهادگران پیروزمندانه به سمت پیامبر (ص) بازگشتند ایشان فرمودند: خوش آمد می گویم به کسانی که از جهاد کوچکتر آمده اند و بر شما باد جهاد بزرگتر و ازایشان پرسیدند، جهاد اکبرچیست، فرمودند، "جهاد با نفس" و این مساله بیان گر اهمیت مبارزه با نفس در کنار مبارزه با دشمنان است.

رئیس موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث اظهار داشت: غالبا این روایت را در حوزه مسایل اخلاقی مطرح می کنند، اما این روایت از جنبه ای سیاسی و مدیریتی نیز برخوردار است چنانچه گویی پیامبر اکرم (ص)، در آینده نزدیک این را پیش بینی می کرد که مسلمانانی که از فتوحات بازگشته بودند، به دلیل عدم توفیق در جهاد با نفس با یکدیگر اختلاف پیدا کنند و موجباتش شکست آنان در آینده نزدیک فراهم خواهد شد.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) تصریح کرد: آنچه می تواند انقلاب اسلامی را با خطر مواجه کند، فراموش شدن هدف اصلی از این انقلاب توسط مردم که حاکمیت ارزش های اسلامی است و نیز بروز تفرقه و اختلاف است.

آیت الله محمدی ری شهری گفت: فراموش نکنیم که این انقلاب آسان به دست نیامده و ثمره هزار و چهارصد سال تلاش های حوزه های علمیه و مجاهدت علماء و خون های بیشماری است که در این مسیر جاری شده است و کسانی خواهند توانست از دستاوردهای انقلاب اسلامی محافظت کنند که در جهاد اکبر پیروز شوند.

آیت الله محمدی ری شهری بروز فتنه های اخیر را نیز در مسیر دشمنی های همیشگی با انقلاب اسلامی دانست و گفت: در روایت آمده است که از فتنه آخرالزمان نهراسید زیرا باعث می شود که شرایط بر شما روشن تر شود و چهره دوستان از دشمنان متمایز گردد.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین در این دیدار به بیانات امام خمینی (ره) بعد از وقوع کودتای نوژه در دیدار با روحانیون و ائمه جمعه و جماعات اشاره کرد و گفت: امام خمینی (ره) در آن دیدار فرمودند من از تسلیحات نظامی دشمن و از کودتا هیچ هراسی ندارم، بلکه هراس من همه از این است که ما روحانیون به وظایف خودمان درست عمل نکنیم و آن وقت مردم خودشان مارا کنار خواهند گذاشت و دشمن به اهداف خودش در ضربه زدن به اسلام و انقلاب موفق خواهد شد، از این رو مهم ترین وظیفه روحانیت حفظ اعتماد مردم و نیز تقویت انگیزه الهی و وحدت کلمه است.

تولیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام در این دیدار زحمات و تلاش های آیت الله هاشمی علیاء در خدمت رسانی به انقلاب، مردم و روحانیت را بسیار ارزشمند و ستودنی برشمرد و بیان کرد: ایشان در واقع حجت است برای روحانیت و در سال های متمادی موفق به ارائه خدمات علمی به مردم بوده و الحمدلله توفیقات شایسته ای نصیب شان شده است.