مؤسسه کشوری مهد قرآن از برکات انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمود چاوشی، مدیر مؤسسه کشوری مهد قرآن با تبریک فرارسیدن سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی حضرت امام‌خمینی(ره)، تأسیس مؤسسه کشوری مهد قرآن در سال ۱۳۷۱ توسط حجت الاسلام والمسلمین مصطفی فومنی الحائری را از برکات ارزشمند انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: مهد قرآن نخستین مرکز آموزش حفظ و مفاهیم قرآن کشوری است که برای تمامی سنین مختلف جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان خدمت رسانی می‌کند و در راستای نشر، توسعه و گسترش فرهنگ قرآن جامعه گام های بسیار مفیدی برداشته است.

وی با اشاره به موفقیت کسب شده این مؤسسه طی ۲۵ سال فعالیت افزود: به برکت انقلاب اسلامی و خون های پاک شهیدان و با نفس مسیحایی بنیانگذار جمهوری اسلامی و تشویق و ترغیب مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در طول ۲۵ سال خادمی مؤسسه مهد قرآن گام های بسیار بلندی در زمینه گرایش مخاطبین از سنین پیش دبستانی ، نوجوان ، جوان به سوی فرهنگ قرآنی برداشته است.

چاوشی تصریح کرد: تحت آموزش قرار دادن یکصدهزار قرآن آموز در تمامی مقاطع سنی در حفظ اجزاء مختلف ، رشد و شکوفایی بیش از ۳۰۰۰ حافظ کل قرآن با ایجاد روش نوین و پر جاذبه در آموزش جامع قرآن شامل حفظ عمومی ، تخصصی ، مفاهیم ، تجوید، تفسیر ، برگزاری دوره های تربیت مربی قرآنی، داوری، دوره‌های تربیت مربی پیش دبستانی از جمله فعالیت های مهدقران در طول فعالیتش است.