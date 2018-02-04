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۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۳:۵۴

مدیر موسسه مهدقرآن:

مؤسسه کشوری مهد قرآن از برکات انقلاب اسلامی است

مؤسسه کشوری مهد قرآن از برکات انقلاب اسلامی است

چاوشی با اشاره به اینکه مؤسسه کشوری مهد قرآن از برکات انقلاب اسلامی است گفت:مهد قرآن نخستین مرکز آموزش حفظ و مفاهیم قرآن کشوری است که برای تمامی سنین مختلف جامعه خدمت رسانی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمود چاوشی، مدیر مؤسسه کشوری مهد قرآن با تبریک فرارسیدن سی و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی حضرت امام‌خمینی(ره)، تأسیس مؤسسه کشوری مهد قرآن در سال ۱۳۷۱ توسط حجت الاسلام والمسلمین مصطفی فومنی الحائری را از برکات ارزشمند انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: مهد قرآن نخستین مرکز آموزش حفظ و مفاهیم قرآن کشوری است که برای تمامی سنین مختلف جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان خدمت رسانی می‌کند و در راستای نشر، توسعه و گسترش فرهنگ قرآن جامعه گام های بسیار مفیدی برداشته است.

وی با اشاره به موفقیت کسب شده این مؤسسه طی ۲۵ سال فعالیت افزود: به برکت انقلاب اسلامی و خون های پاک شهیدان و با نفس مسیحایی بنیانگذار جمهوری اسلامی و تشویق و ترغیب مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در طول ۲۵ سال خادمی مؤسسه مهد قرآن گام های بسیار بلندی در زمینه گرایش مخاطبین از سنین پیش دبستانی ، نوجوان ، جوان به سوی فرهنگ قرآنی برداشته است.

چاوشی تصریح کرد: تحت آموزش قرار دادن یکصدهزار قرآن آموز در تمامی مقاطع سنی در حفظ اجزاء مختلف ، رشد و شکوفایی بیش از ۳۰۰۰ حافظ کل قرآن با ایجاد روش نوین و پر جاذبه در آموزش جامع قرآن شامل حفظ عمومی ، تخصصی ، مفاهیم ، تجوید، تفسیر ، برگزاری دوره های تربیت مربی قرآنی، داوری، دوره‌های تربیت مربی پیش دبستانی از جمله فعالیت های مهدقران در طول فعالیتش است.

کد مطلب 4218990
سارا فرجی

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