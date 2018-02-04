دو محصول دانش بنیان پارک علم و فناوری هرمزگان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه مراسم رونمایی از محصول نانو ماسک جلبک دریایی خلیج فارس و فروشگاه آنلاین ماهی و میگو با حضور دکتر عبدالرضا باقری، بهروز اکرمی معاون سیاسی و امنیتی، اجتماعی استانداری هرمزگان، دکتر علی اکبر شیخی رئیس دانشگاه هرمزگان، علی فتی رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان و جمعی از مسئولان استانی و دانشگاهیان رونمایی شد.

عبدالرضا باقری در این مراسم با اشاره به ظرفیت های موجود در استان هرمزگان گفت: یکی از تفاوت های محصولات رونمایی شده استفاده از ظرفیت های موجود در استان هرمزگان برای کسب درآمد است و این مهم قابل تقدیر است.

وی ابراز امیدواری کرد، با حمایت های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شاهد رونمایی از محصولات دیگر پارک علم و فناوری هرمزگان باشیم.

علی فتی نیز در مراسم رونمایی محصولات دانش بنیان، با اشاره به تلاش های پارک علم و فناوری هرمزگان برای توسعه فناوری افزود: به مناسبت دهه مبارک فجر دو محصول دانش بنیان پارک هرمزگان رونمایی شد.

به گفته وی، برای سومین سال متوالی مراسم رونمایی از محصولات پارک علم و فناوری هرمزگان به عنوان فعالیت ویژه برگزار می شود.

رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان با اشاره به محصولات رونمایی شده گفت: در این مراسم از محصول دانش بنیان نانو ماسک جلبک خلیج فارس مکمل تغذیه پوست تولید شده در شرکت دانش بنیان فناوران زیست سبز رونمایی شد.

به گفته وی، این محصول توسط فاطمه عیدی قلعه قاضی در شرکت دانش بنیان فناوران زیست سبز دریا تولید و به مرحله فروش رسیده است.

فتی خاطرنشان کرد، این محصول با بهره گیری مواد حاصل از فن آوری نانو بیو تکنولوژی و بیو پلیمرهای جلبک های خلیج فارس تولید شده است.به گفته وی، شرکت دانش بنیان فناوران زیست سبز دریا با بهره گیری از ظرفیت های موجود در هرمزگان و استفاده از منابع دریایی توانسته این محصول را به بازار عرضه کند.

شایان ذکر است، نانو ماسک جلبک دریایی موثر در درمان لک، آکنه، لیفتینگ، شاداب کننده و … است.

رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان همچنین با اشاره به رونمایی از از فروشگاه آنلاین ماهی فروشان آنامیس گفت: اولین و بزرگترین مرجع تخصصی آبزیان خوراکی دریایی (ماهی ، میگو و …) در کشور با پشتیبانی پارک علم و فناوری و حمایت صیادان و شرکت های فرآوری آبزیان استان های (هرمزگان ، سیستان و بلوچستان ، بوشهر و خوزستان) و گروه مجرب در تجارت الکترونیک شروع به فعالیت کرد تا بتواند تمامی محصولات آبزیان دریایی را بدون واسطه گری بدست مصرف کننده و توزیع کننده های کشور برساند.

به گفته وی، فروشگاه آنلاین ماهی فروش با مدیریت مهدی حامی زاده با بهره گیری از موقعیت استراتژیک استان هرمزگانکه دفتر مرکزی ماهی فروش در شهر بندرعباس قرار دارد موفق به خدمات و سرویس دهی مطلوب به مشتریان خود شده است .

رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان بیان داشت: از نظر کیفیت و تازگی به علت گستردگی منطق تحت پوشش صید روزانه بهترین و با کیفیت ترین آبزیان دریایی در اختیار ماهی فروش قرار دارد

فتی خاطرنشان کرد، یکی از ویژگی های منحصر بفرد ماهی فروش این است که از 4 طریق هوایی، زمینی، ریلی و دریایی می توان سفارش مشتریان را ارسال کرد.