به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شهیدی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با اشاره به فعالیتهای شاخص و دستاوردهای حوزه برق عنوان کرد: سابقه برق در کشور حدود ۱۰۰ سال و در استان همدان ۸۶ سال است و اولین نیروگاه در همدان توسط بخش خصوصی با قدرت ۴۰ کیلووات در خیابان بوعلی احداث و سپس برق الوند تشکیل شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان اضافه کرد: بخش خصوصی ۳۵ سال هدایت و توزیع برق در همدان را بر عهده داشت و در سال ۱۳۴۵ وزارت آب و برق تشکیل و برق سراسری به دولت منتقل شد و در نهایت تشکیل برقهای منطقهای صورت گرفت که استان همدان نیز زیر نظر برق غرب بود و در سال ۱۳۶۵ در اختیار برق باختر قرار گرفت.
وی بابیان اینکه مهمترین بحث مطرح بعد از انقلاب اسلامی، محرومیتزدایی از روستاها بود که جهاد سازندگی در این زمینه وارد عمل و عهدهدار تأمین برق روستاها شد و این روند تا اواسط سال ۱۳۷۵ ادامه داشت، افزود: در این مدت عمده روستاهای بالای ۲۰ خانوار که در حوزه برق همدان بودند تأمین برق شد و به دنبال آن تا سال ۱۳۸۰ نیز روستاهایی که تا ۱۰ خانوار بودند برقدار شدند.
وی ادامه داد: شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در سال ۱۳۷۱ فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرد و تأمین برق روستاها را عهدهدار شد و عمدتاً روستاهای استان کامل برقدار شدند.
وی در ادامه عنوان کرد: امروز بخش عظیمی از تجهیزات فوق توزیع از جمله ترانسفورماتورها در داخل کشور تولید و حتی بخشی از این تجهیزات به کشورهای دیگر صادر میشود که یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی است.
شهیدی با اشاره به بخش توزیع افزود: از سال ۱۳۷۱ که شرکتهای توزیع به عنوان متولی بخش توزیع تشکیل شدند بخش مهندسی کردن شبکههای توزیع و اقتصاد برق جزو اهداف این شرکتها بود.
وی تأکید کرد: یکی از مهمترین شاخصهای مطرح در بخش توزیع بحث تلفات انرژی است که در سال ۶۷ تلفات شرکت توزیع برق استان همدان بیش از ۲۴ درصد بود و امروز به ۱۰.۵ درصد کاهش یافته است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با بیان اینکه در کشور ۹۰ درصد تجهیزات بخش توزیع از داخل تأمین میشود، گفت: در بخش فوق توزیع نیز حدود ۷۰ درصد تجهیزات توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان ادامه داد: در افزایش راندمان نیروگاهها برنامهریزی شده که رقم ۳۷ را به ۳۸ درصد افزایش دهیم.
وی افزود: در بخش تولید پراکنده نیز برنامهریزیها صورت گرفته است که با توجه به ظرفیتهایی که در کشور وجود دارد اجرایی و عملی میشود.
شهیدی با اشاره به بحث مدیریت مصرف عنوان کرد: مدیریت مصرف تولید مجازی انرژی است و هرچه در مصرف صرفهجویی کنیم در راستای کمک به تولید است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته ۳ هزار مگاوات انرژی با مدیریت انجام شده صرفهجویی و موجب کاهش پیک بار شد، عنوان کرد: بیشترین مصرف در استان همدان، بخش کشاورزی است که حدود ۴۰ درصد انرژی مصرف دارد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با اشاره به پاداشهای در نظر گرفته شده برای کشاورزان همکار و بخشودگی هزینههای آنان در مدت همکاری اظهار داشت: این میزان در سال گذشته حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بابت قراردادهایی بود که با کشاورزان برقرار کردیم که با مدیریت مصرف خود در ساعت پیک بار موجب بخشودگی کامل هزینه انرژی آنها شد.
وی با اشاره به نصب کنتورهای هوشمند آب و برق یادآور شد: نصب این کنتورها علاوه بر اینکه سطح برداشت آب را محدود کرده موجب کاهش پیک در این مصارف شده است.
وی با بیان اینکه در بخش صنعت اجرای طرحهای مختلف از قبیل ذخیرهسازی عملیاتی انجام شد، افزود: در بخش خانگی نیز بحث فرهنگسازی در مدارس، استفاده از لوازم کم مصرف و توزیع بروشور و اجرای شیوه نامه از طریق نظام مهندسی پیگیری شده که در مصارف ساختمانها کمک شایان توجهی کرده است.
رئیس حوزههای علمیه خواهران غرب کشور نیز در این مراسم با اشاره به پیشرفتهای کشور بعد از انقلاب اسلامی افزود: زمانی که ما باید سرتاپا وابسته به غرب میبودیم با پیروزی و به برکت انقلاب اسلامی این امر خنثی شد.
حجتالاسلام سیدحسن فاضلیان با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی گفت: یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران کم کردن سایه دشمن از سر این کشور است و دست دشمن را از این مرز و بوم قطع کرد و این هنر امام(ره) بود که دست دشمن را کوتاه کرد.
وی ادامه داد: امروز با وجود ۴۰ سال تحریم به برکت انقلاب اسلامی شاهد پیشرفت در صنعت آب و برق، مخابرات، صنایع مختلف هستیم.
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