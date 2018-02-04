رابطه امنیت با آسیب های اجتماعی/پلیس همواره به قانون متکی است

به گزارش خبرنگارمهر، سردار محمد شرفی پیش از ظهر یکشنبه در همایش تخصصی روسای کلانتری‌ها و پاسگاه‌های استان گیلان که در سالن اجتماعات شهدای ناجا در شهرستان رشت برگزار شد با اشاره به صدور انقلاب اسلامی به سراسر جهان و الگوبرداری آزادی خواهان از این انقلاب، اظهار کرد: آزادی خواهان جهان از انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک الگوی ناب برای مبارزه با استکبارجهانی یاد می کنند.

وی با بیان اینکه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بیش از هر چیز دیگر بر وجود امنیت در سطح جامعه تأکید و توجه شده است، گفت: زیربنای همه فعالیت ها اعم از اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی امنیت بوده و این فعالیت ها تنها در سایه وجود امنیت امکان پذیر است.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به اینکه ملتی در برابر تهدیدات جهان موفق عمل می کند که دارای ابزار و امکانات مناسب باشد، گفت: کشورها برای داشتن امنیت در سطح ملی و همچنین مبارزه با تهدیدات داخلی و خارجی نیازمند رسیدن به توان مقابله در برابر این تهدیدات با ایجاد تجهیزات و منابع لازم هستند.

وی در ادامه همچنین به وجود امنیت درجمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با سایر کشورها اشاره و خاطرنشان کرد: این امنیت مرهون رهبری های حکیمانه امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و وجود جوانان دارای ارزش های انقلابی همانند شهید حججی ها است.

سردار شرفی با اشاره به دفاع از این امنیت با حضور مدافعان حرم در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: دشمنان به دنبال ضربه زدن به نظام مقدس اسلامی با هر توطئه و استفاده از هر حربه ای هستند ولی این نقشه دشمنان با پشتیبانی مردم خنثی شده است.

وی با بیان اینکه دشمنان درمسیر ایجاد فاصله بین مردم و نظام ناامید و مستأصل شده اند، یادآورشد:طی سال های گذشته مردم با حضور همیشگی خود در صحنه ها و پشتیبانی از نظام و رهبری از ارزش های انقلابی دفاع کرده اند.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا در ادامه به برخی اقدامات انجام شده اشاره و اظهار کرد: متاسفانه بیکاری، فقر، بروز آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی از مهم ترین عوامل تهدید امنیت در هر جامعه ای محسوب می شود.

به گفته این مسئول هرگاه جامعه ای دچار آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی شد و میزان این آسیب ها از حد معمول نیز فراتر رود امنیت داخلی آن جامعه دچار مشکل می شود.

وی با تأکید براینکه پلیس می تواند با حضور قاطعانه خود در جامعه امنیت موجود را تضمین کند، گفت: در این راه وجود تعامل و همکاری همه دستگاه ها و سازمان ها در ایجاد، حفظ و مراقبت از این امنیت لازم و ضروری است.

سردار شرفی بر لزوم همخوانی رویکرد پلیس با افکار عمومی تأکید کرد و افزود: به روز بودن تکنولوژی در نهادهای مختلف، نقش برجسته‌ای در مدیریت افکار عمومی دارد.

وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین وظایف پلیس شناخت مسائل، پیش بینی درست و اقدام به موقع است، خاطرنشان کرد: طی کردن این مسیر می تواند از بروز بحران های مختلف در سطح جامعه جلوگیری کند.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به اینکه پلیس همیشه متکی به قانون است، ادامه داد: پلیس باید فعالیت های خود در راستای حفظ امنیت در سطح جامعه را با قاطعیت کامل و در سایه مهربانی و عطوفت اجرا کند.

وی در ادامه همچنین به عملکرد و اقدامات پلیس پیشگیری استان گیلان نیز اشاره کرد و گفت: امروز استان گیلان از وضعیت امنیتی مطلوبی برخوردار است.