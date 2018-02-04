به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، همزمان با ایام الله دهه فجر دبیرکل در امور مجلس و مشارکت های اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان کشور از نمایشگاههای مدرسه انقلاب استان گلستان بازدید کرد.
سید ابراهیم قائممقام، دبیرکل در امور مجلس و مشارکتها اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان کشور به همراه سید محمد حسینی دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی گلستان و کادر اتحادیه از نمایشگاههای مدرسه انقلاب مدارس استان گلستان بازدید کردند.
در این بازدید یکروزه مدرسه پسرانه استرآبادی، صدرا گرگان، مدرسه دخترانه میر رحیم هاشمی و شاهد گرگان مورد بازدید قرار گرفت.
در این نمایشگاهها دانشآموزان دختر و پسر عضو اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان با استفاده از ابتکار و نوآوری و طبق شیوهنامه اجرایی نمایشگاههای مدرسه انقلاب، به نمایش دستاوردهای انقلاب اسلامی و آرمانهای امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری پرداختند.
شایان ذکر است این نمایشگاهها به همت انجمنهای اسلامی دانشآموزان و اتحادیه استان گلستان در حدود۱۰۰ مدرسه در سطح استان برگزار و تا پایان دهه فجر ادامه خواهد داشت.
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