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۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۳۴

در دومین روز دهه فجر اتفاق افتاد؛

نمایش دستاوردهای انقلاب در «نمایشگاه‌های مدرسه انقلاب گلستان»

نمایش دستاوردهای انقلاب در «نمایشگاه‌های مدرسه انقلاب گلستان»

گرگان- در دومین روز از دهه فجر، دبیرکل در امور مجلس و مشارکت های اتحادیه انجمن های اسلامی، از نمایشگاه‌های مدرسه انقلاب استان گلستان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، همزمان با ایام الله دهه فجر دبیرکل در امور مجلس و مشارکت‌ های اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان کشور از نمایشگاه‌های مدرسه انقلاب استان گلستان بازدید کرد.

سید ابراهیم قائم‌مقام، دبیرکل در امور مجلس و مشارکت‌ها اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان کشور به همراه سید محمد حسینی دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی گلستان و کادر اتحادیه از نمایشگاه‌های مدرسه انقلاب مدارس استان گلستان بازدید کردند.

در این بازدید یک‌روزه مدرسه پسرانه استرآبادی، صدرا گرگان، مدرسه دخترانه میر رحیم هاشمی و شاهد گرگان مورد بازدید قرار گرفت.

در این نمایشگاه‌ها دانش‌آموزان دختر و پسر عضو اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان با استفاده از ابتکار و نوآوری و طبق شیوه‌نامه اجرایی نمایشگاه‌های مدرسه انقلاب، به نمایش دستاوردهای انقلاب اسلامی و آرمان‌های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری پرداختند.

شایان ذکر است این نمایشگاه‌ها به همت انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان و اتحادیه استان گلستان در حدود۱۰۰ مدرسه در سطح استان برگزار و تا پایان دهه فجر ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 4219004

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