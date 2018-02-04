توافقنامه حج ۹۷ امتیازات بیشتری نسبت به توافق حج گذشته دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت، حمید محمدی که در نشست مدیران این سازمان با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سید علی قاضی عسگر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در تهران سخن می گفت، در این باره افزود: در فرایند مذاکرات برای حج سال آتی موفق شدیم بستر و شرایط بهتری برای حصور حجاج فراهم کنیم.

رییس سازمان حج و زیارت به رضایتمندی زائران و حجاج در حج گذشته اشاره کرد و گفت: حج گذشته برغم نگرانی های جدی که از قبل وجود داشت با لطف خدا به خوبی برگزار شد به گونه ای که در نهایت رضایت زائران بیت الله الحرام را در پی داشت و همه حجاج از آن ابراز رضایت کردند.

محمدی در باره عملیات اجرایی حج امسال هم گفت: در حال حاضر گروه اجاره مسکن و کارشناسان امور پرواز در عربستان به سر می برند و بزودی گروه های تغذیه و پزشکی نیز به آنان خواهند پیوست.

وی در ادامه گزارشی از فعالیت های زیربنایی سازمان در عراق و همچنین فعالیت گروه های غیر مجاز در عرصه عتبات ارائه کرد و خواستار حمایت بیشتر دولت و دستگاه های اجرایی برای رفع برخی مشکلات در این زمینه ها شد.