به گزارش خبرنگار مهر، اصغر برشان پیش از ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: ایستگاه‌های موجود در سطح شهر مناسب شهروندان نیست و باید هرچه سریعتر چندین الگو برای ایستگاه‌های اتوبوس شهری با همکاری معاونت‌های مربوطه تهیه شود و به شرکت اتوبوسرانی برای اجرا ابلاغ شود تا این شرکت با مشارکت بخش خصوصی ایستگاه‌های مناسب را جایگزین کند.

وی با بیان اینکه باید ایستگاه‌های اتوبوس شهری به تابلوهای زمانی مجهز شوند، افزود: تجهیز ایستگاه ها به تابلوهای زمانی مبدا،‌ مقصد و خطوط زمینه استفاده بهتر شهروندان از حمل و نقل عمومی را فراهم می کند.

برشان با بیان اینکه برای روان سازی ترافیک اقدامات گسترده ای انجام دادیم، گفت: برای این منظور تلاش کردیم، ناوگان حمل و نقل عمومی را توسعه دهیم و ضمن افزایش تعداد این ناوگان روی کیفیت آن نیز قدم برداریم به طوری که با بهبود کیفیت این ناوگان شهروندان تشویق به استفاده بیشتر از وسایل حمل و نقل عمومی بشوند.

وی ادامه داد: برای تشویق شهروندان به استفاده از سیستم حمل و نقل و ترافیک یکسری از کارت های الکترونیکی تعبیه شده که در اختیار دانش آموزان و دانش جویان و کارمندان به شکل روزانه، هفتگی و ماهانه قرار گرفته تا ضمن افزایش مسافر و پرکردن ظرفیت ناوگان به عنوان عاملی برای افزایش درآمد مدیریت شهری در اختیار شهروندان قرار گیرد.

عضو شورای شهر اصفهان اعلام کرد: در صورتی که مدیریت شهری در راستای توسعه و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی گام بردارد لازم است از سوی دیگر با ارائه یارانه، تعداد مسافران اتوبوس‌های شهری را افزایش دهیم و به این طریق از تردد خودروهای شخصی در خیابان ها جلوگیری کنیم.

وی گفت: با وجود داشتن مصوبه برای صدور کارت منزلت شهروندی، متأسفانه بدون دلیل این مهم به کندی پیش می‌رود، بنابراین خواستار تسریع در اجرای تحویل کارت منزلت به شهروندان هستیم.