مردم ایلام همواره در مسیر آرمان های نظام پیشقدم بوده اند

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان رستمیان روز یکشنبه در یادواره شهدای انقلاب اسلامی استان ایلام اظهار کرد: مردم استان های مختلف در جریان پیروزی انقلاب اسلامی نقش افرینی کردند ولی در این میان ایلامیان نشان دادند که همواره در مسیر آرمان های نظام و انقلاب پیشقدم و پیشتاز هستند.

وی ادامه داد: با وجود جمعیت کم ولی مردم این استان شهدای بسیاری را تقدیم نظام کرده اند که نشان می دهد مردم این استان از روحیه ولایت پذیری و انقلاب والایی برخوردار هستند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران ایلام تاکید کرد: انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل چنان جلوه ای در منطقه و جهان پیدا کرد که با وجود گذشت حدود چهار دهه از پیروزی ان همچنان بسیاری از روشنفکران به تحلیل چگونگی وقوع آن می پدازند.

رستمیان اضافه کرد: .همه مردم و مسئولان باید برای حراست از اهداف والای امام و شهیدان پشت سر رهبر معظم انقلاب گام بر ‌دارد و تلاش کنیم با همدلی و انسجام موانع پیش رو را برداریم.

وی گفت: دنیای استکبار تاکنون نتوانسته آسیب و خدشه ای به انقلاب وارد کند ولی هیچگاه از فکر توطئه دست بر نمی دارد پس باید بسیار هوشیار و اماده برای مقابله با هجمه آنها باشیم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان ایلام تاکید کرد: پیام شهدا که برای اسلام و انقلاب و نظام جان خود را فدا کردند، مشخص است و مسئولان مکلف‌اند در مسیر تحقق آرمان های انان گام بردارند.