اختصاص ۵۰ میلیارد تومان یارانه صادراتی مرکبات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، شاهرخ شجری با بیان این که در زمینه مدیریت و ساماندهی وضعیت تولید، توزیع و صادرات محصولات کشاورزی و از جمله مرکبات، مجموعه برنامه ها و اقدامات اساسی و پایدار از سوی معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی به مورد اجرا گذاشته شده است،تصریح کرد: به منظور توسعه صادرات محصولات کشاورزی از جمله مرکبات در سال جاری، دستور العمل اجرایی نحوه تخصیص یارانه صادراتی مطابق بند ب ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه و پیش بینی مشوق های لازم درجهت توسعه صادرات محصولات مورد نظر تهیه و تدوین شده است.

وی با اشاره به بررسی های فنی و کارشناسی انجام شده با لحاظ هزینه مبادله اعم از حمل و نقل، تعرفه گمرکی و سایر هزینه های سورت، بسته بندی، نگهداری، اختلاف قیمت تمام شده و قیمت فروش در بازارهای هدف،اظهار داشت: برای حفظ رقابت پذیری صادرکنندگان پیشنهاد اولیه مبلغ ۵۰۰۰ ریال یارانه صادراتی به ازای هر کیلوگرم مرکبات مطرح شده و به همین منظور وزیر جهاد کشاورزی طی مکاتباتی مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال یارانه صادراتی برای مرکبات در سال جاری از معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درخواست کرده است که با موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه همراه بوده و پیگیری برای تخصیص و همچنین برنامه ریزی جهت پرداخت یارانه در حال انجام می باشد.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی یادآور شد که صادر کنندگان محصول پرتقال می توانند از مجموعه گزینه های مشوق های صادراتی مربوط به صادرات پرتقال یعنی یارانه صادراتی (دریافت ۵۰۰۰ ریال یارانه صادراتی به ازای صادرات یک کیلوگرم پرتقال) و طرح بازار به ازای بازار و صادرات ۲ کیلوگرم پرتقال در قبال واردات یک کیلوگرم موز با تعرفه ۵ درصد به جای تعرفه ۲۰ درصد تا سقف حداکثر ۵۰۰۰ ریال به ازاء صادرات یک کیلوگرم پرتقال استفاده کنند.

شجری با بیان این که صادرات مرکبات یکی از ۷ محصول اولویت دار در تخصیص تسهیلات سرمایه در گردش است، خاطرنشان کرد: تخصیص تسهیلات سرمایه در گردش از محل اعتبار تلفیقی صندوق توسعه ملی موضوع بند (الف) ماده (۱۵۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت (۲) در سال ۱۳۹۶ با سود ۱۴٫۵ درصد به صادر کنندگان محصولات کشاورزی با اولویت به صادر کنندگان مرکبات، سیب، پسته، خرما، زعفران، کشمش و کیوی یکی دیگر از اقدامات برای توسعه صادرات مرکبات است.

وی با اشاره به این که «راه اندازی زنجیره های ملی عرضه با تأکید بر صادرات» یکی از اقدامات زیربنایی وزارت جهاد کشاورزی به منظور توسعه صادرات محصولات کشاورزی (برای ۹ محصول راهبردی کشاورزی از جمله مرکبات) می باشد، اظهار داشت: ایجاد زنجیره های عرضه با تاکید بر صادرات منجر به نگاه سیستمی از مرحله تولید تا مصرف و ساماندهی تولید در جهت بازار مصرف یا صادرات می شود و خط تولید صادراتی منفک از خط تولید محصولات مورد نیاز داخلی (مزارع صادراتی) موجب ایجاد صادرات تفاضا محور می شود.

شجری اضافه کرد:این راهکار پیامدهایی همچون تطابق بیشتر با ضوابط فنی - بهداشتی کشورهای هدف داشته و از نظر کیفیت نیز صادرات بهبود می یابد.

وی افزود: سیاستگذاری در جهت تشکیل کنسرسیوم ها و خوشه های صادراتی برای ادغام مقیاس های کوچک و غیراقتصادی صادراتی موجب تسهیل برندسازی و همچنین جلوگیری از رقابت های قیمتی در بازارهای هدف می شود.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی گفت: ماهیت زنجیره های ملی عرضه با تأکید بر صادرات بر اساس راه اندازی بنگاه های بزرگ مقیاس با برند مشترک صادراتی با در نظر گرفتن سهم از منافع مادی طرح برای تمامی اعضاء شامل تولید کنندگان، واحدهای لجستیک، ترانزیت و صادر کنندگان می باشد.

مدیرکل دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای خروج از خرد نگری و حرکت به سمت تجمیع توان استانی و ایجاد برندهای ملی و زنجیره با ملاک عملیات فرااستانی در دستور کار قرار گرفته و هئیت موسس زنجیره مرکبات انتخاب و جلسات آن با محوریت و حضور هیئت موسس استان مازندران تشکیل شده است.