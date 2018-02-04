به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با چهارمین روز دهه فجر ۷ طرح عمرانی با اعتباری افزون بر ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در شهرستان نهاوند بهره برداری شد.

این طرح ها شامل یک واحد خانه عالم به مساحت ۶۰ متر مربع بود که با اعتباری افزون بر یک میلیارد ریال از محل اعتبارات خیرین اوقاف و امور خیریه ساخته شده است.

همچنین افتتاح بیست و ششمین پست زمینی شهرستان شامل ۵۰۰ کیلووات برق شهید محمد سیاوشی در محله فرمانداری بااعتبار یک میلیارد ریال به انجام رسید.

افتتاح نمازخانه دانشکده پیراپزشکی با اعتبار یک میلیارد ریال، افتتاح زمین ورزشی چندمنظوره دانشکده با اعتبار ۷۰۰ میلیون ریال، بهره برداری محوطه سازی و ساخت آلاچیق دانشکده بااعتبار ۲۰۰میلیون ریال، تجهیز اتاق های اداری و کلاسهای آموزشی دانشکده پیراپزشکی با اعتبار ۳۰۰میلیون ریال و تجهیز خوابگاه دانشجویی خواهران و برادران با اعتباری بالغ بر ۳۰۰میلیون ریال از دیگر برنامه های امروز در نهاوند بود.