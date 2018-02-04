برگزاری دوره «تربیت داور عمومی قرآن کریم» در همدان

رضا فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری دوره تربیت داور عمومی مسابقات قران کریم - رشته تجوید در استان همدان خبر داد و گفت: این دوره برای اولین بار در استان همدان برگزار و شرکت کنندگان در این دوره از ۹ شهرستان استان همدان بودند.

وی در ادامه عنوان کرد: دوره تربیت داور با حضور ۲۵ نقر از پذیرفته شدگان در آزمون ورودی به مدت دو روز در دارالقرآن استان همدان برگزار شد.

فرهادی با بیان اهمیت خروجی دوره ها یادآور شد: این دوره با حضور استاد و داور بین الملل «موسوی بلده» و به منزله افزایش بازدهی و تقویت نیروی داوری در رشته تجوید قرآن کریم برگزار شد.

وی همچنین مدت زمان دوره را ۲ روز اعلام کرد و گفت: دوره داروی در مدت دو روزه برگزار شد که روز اول تدریس و توضیحات استاد بود و در روز دوم بحث کارورزی شرکت کنندگان مطرح شد.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان همدان در پایان عنوان کرد: آزمون پایانی دوره ۲۰ روز دیگر به صورت کتبی و شفاهی برگزار و پس از گذرانیدن دو دوره کارورزی، گواهی نامه داوری به داوطلبان اعطاء خواهد شد.