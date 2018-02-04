برف های شهرستان کوهرنگ در حال آب شدن است

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برف های شهرستان کوهرنگ در حال آب شدن هستند، اظهار داشت: برف های شهرستان کوهرنگ به علت گرم شدن هوا در حال آب شدن هستند.

وی اظهار داشت: ارتفاع برف در این منطقه ۴۰ سانتی متر بوده است که در حال حاضر به ۲۰ سانتی متر رسیده است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: دمای هوا در شهرستان کوهرنگ به ۹ درجه سانتی گراد رسیده است.

وی ادامه داد: کاهش بارش ها همچنان در چهارمحال و بختیاری جبران نشده است و خشکسالی در سال آینده نیز در این استان پیش بینی می شود.

شهرستان کوهرنگ سرچشمه دو رودخانه زاینده رود و کارون است.