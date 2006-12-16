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۲۵ آذر ۱۳۸۵، ۷:۵۰

/ نتایج اولیه شمارش آراء خبرگان در تهران/

هاشمی‌رفسنجانی در صدر/ روحانی، مشکینی، قمی، مصباح یزدی رتبه‌های بعدی

هاشمی‌رفسنجانی در صدر/ روحانی، مشکینی، قمی، مصباح یزدی رتبه‌های بعدی

بر اساس آخرین اخبار رسیده، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در سطح استان تهران در صدر آراء شمارش شده انتخابات خبرگان قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر مستقردر ستاد انتخابات وزارت کشور، بر اساس اعلام منابع آگاه در سطح شهرستانهای استان تهران، پس از هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، علی مشکینی، محسن قمی، محمد تقی مصباح یزدی در رتبه های بعدی قرار دارند.

برخی منابع آگاه در ستاد انتخابات وزارت کشور میزان مشارکت مردم را در انتخابات را تاکنون حدود 27 میلیون نفر ذکر می کنند.

خبرنگار مهر از ستاد انتخابات گزارش داد نتایج قطعی خبرگان در تهران و سراسر کشور تا ظهر امروز به طور رسمی اعلام می‌شود.

رضوانی دبیر ستاد انتخابات استان تهران درباره چگونگی نحوه شمارش آرای شورای شهر تهران گفت: در تمامی شعب شمارش آرا شوراها از ساعاتی پیش آغاز شده و تمام آرا به صورت رایانه‌ای شمارش می شود. 

کد مطلب 421907

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