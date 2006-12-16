به گزارش خبرنگار مهر مستقردر ستاد انتخابات وزارت کشور، بر اساس اعلام منابع آگاه در سطح شهرستانهای استان تهران، پس از هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، علی مشکینی، محسن قمی، محمد تقی مصباح یزدی در رتبه های بعدی قرار دارند.

برخی منابع آگاه در ستاد انتخابات وزارت کشور میزان مشارکت مردم را در انتخابات را تاکنون حدود 27 میلیون نفر ذکر می کنند.

خبرنگار مهر از ستاد انتخابات گزارش داد نتایج قطعی خبرگان در تهران و سراسر کشور تا ظهر امروز به طور رسمی اعلام می‌شود.

رضوانی دبیر ستاد انتخابات استان تهران درباره چگونگی نحوه شمارش آرای شورای شهر تهران گفت: در تمامی شعب شمارش آرا شوراها از ساعاتی پیش آغاز شده و تمام آرا به صورت رایانه‌ای شمارش می شود.