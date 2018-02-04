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۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۵۰

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد خبر داد:

افتتاح بزرگترین باشگاه ورزش‌های رزمی استان یزد

افتتاح بزرگترین باشگاه ورزش‌های رزمی استان یزد

یزد ـ مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد از افتتاح بزرگترین باشگاه ورزش‌های رزمی استان یزد به مناسبت ایام دهه فجر خبر داد.

مسعود شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت ایام دهه فجر تعدادی از پروژه‌های ورزشی استان، افتتاح و بهره برداری می شود که بزرگترین باشگاه ورزش‌های رزمی استان نیز از جمله این پروژه‌ها است.

وی با بیان اینکه این باشگاه در آکادمی فرهنگی ورزشی شادی و نشاط واقع در شاهدیه فعالیت خود را آغاز می‌کند، بیان کرد: این پروژه بر اساس نیازسنجی انجام شده توسط بخش خصوصی با سرمایه گذاری ۲ میلیارد ریال احداث شده است.

شریعتی یادآور شد: این پروژه ورزشی در زمینی به مساحت ۴۰۰ مترمربع احداث شده و از زمان افتتاح، در رشته های رزمی، بدنسازی و آمادگی جسمانی فعالیت خواهد کرد.

کد مطلب 4219076

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