مسعود شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت ایام دهه فجر تعدادی از پروژه‌های ورزشی استان، افتتاح و بهره برداری می شود که بزرگترین باشگاه ورزش‌های رزمی استان نیز از جمله این پروژه‌ها است.

وی با بیان اینکه این باشگاه در آکادمی فرهنگی ورزشی شادی و نشاط واقع در شاهدیه فعالیت خود را آغاز می‌کند، بیان کرد: این پروژه بر اساس نیازسنجی انجام شده توسط بخش خصوصی با سرمایه گذاری ۲ میلیارد ریال احداث شده است.

شریعتی یادآور شد: این پروژه ورزشی در زمینی به مساحت ۴۰۰ مترمربع احداث شده و از زمان افتتاح، در رشته های رزمی، بدنسازی و آمادگی جسمانی فعالیت خواهد کرد.