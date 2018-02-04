اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی در کبودرآهنگ و دستگیری ۱۱ مجرم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان همدان، سرهنگ محمدعلی محمدی گفت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با حضور یگان های انتظامی و پلیس های تخصصی در ۸ نقطه شهرستان کبودرآهنگ به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در این طرح ۱۱ خرده فروش موادمخدر دستگیر و از آن ها مقادیری انواع موادمخدر و آلات توزین و استعمال کشف شد.

سرهنگ محمدعلی محمدی بیان کرد: با اجرای این طرح تعداد ۲ دستگاه موتورسیکلت و ۲ دستگاه خودرو در ارتباط با موادمخدر توسط ماموران انتظامی شهرستان توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کبودرآهنگ با اشاره به دستگیری ۲ سارق و کشف یک دستگاه خودرو سرقتی گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.