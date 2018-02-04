به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مقدری پیش از ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: استفاده از فضاهای تاریخی برای ساختمان اداری تنها منحصر به ایران است و در کل دنیا از ظرفیت این بناها برای پاتوق های فرهنگی، هنری و موزه استفاده می کنند.

وی بیان داشت: واگذاری ساختمان اداری شهرداری اصفهان در پارک هشت بهشت به نمایندگی وزارت امور خارجه یا استفاده از ساختمان تاریخی چهارباغ که محل شورای شهر بود برای ساختمان اداری معاونت فرهنگی شهرداری غیراصولی است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان اعلام کرد: لازم است به جای اینکه از بناهای تاریخی شهر برای ساختمان اداری استفاده کنند و به محلی برای مراودات روزمره و بدون اثر بخشی تبدیل شود در جهت هویت شهر و ارتقا نمادهای شهری استفاده شود.

وی گفت: از شهرداری و شورای شهر میخواهم مصوبه ای برای بازگرداندن این بناها به دامن فرهنگ و هنر و جریان‌هایی که می‌تواند به هویت شهر کمک کند، داشته باشند.

مقدری اضافه کرد: در شهر بارسلون خواهرخوانده اصفهان شاهدیم از ظرفیت بناهای تاریخی برای موزه و گالری های تخصصی کوچک استفاده شده و این موزه ها مکانی برای درآمدزایی پایدار شهری تبدل شده است.

وی بیان داشت: بیشتر این موزها در سطح جهان که از ظرفیت بناهای تاریخی استفاده شده است مقصد گردشگران است و این در حالی است که در کشور از این بناها برای کاربری های اداری استفاده شده است و بناهای تاریخی را به بناهای فرسوده مبدل کردیم.

عضو شورای شهر اصفهان اعلام کرد: در صورتی که در سال های گذشته برای ساخت موزه هنرهای معاصر گام برداشته نشده بود امروز چنین موزه ای را در اختیار نداشتیم.