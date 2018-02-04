۳۰ درصد ورزشکاران چهارمحال و بختیاری را بانوان تشکیل می دهند

سوسن تمدن در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بانوان ۳۰ درصد ورزشکاران سازمان یافته استان را تشکیل می دهند، اظهار داشت: در حال حاضر ورزشکاران بانوی استان در رشته های ورزشی انفرادی و گروهی توانسته اند افتخارات ارزشمندی برای چهارمحال و بختیاری کسب کنند.

رئیس گروه ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: ورود ورزشکاران بانوی چهارمحال و بختیاری به تیم های ملی افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: بانوان ورزشکار چهارمحال و بختیاری در حوزه قهرمانی نیز موفقیت های ارزشمندی در سطح ملی و بین المللی کسب کرده اند.

رئیس گروه ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: توسعه زیرساخت های ورزشی در حوزه بانوان موجب افزایش افتخارات بانوان در میدان های ورزشی می شود.