مجتمع آموزشی شهید هندویان در منطقه پردیسان قم افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری قم، سید مهدی صادقی استاندار قم در این مراسم طی سخنانی نقش خیرین در توسعه و عمران کشور را بسیار مهم عنوان کرد.
وی با اشاره به اهمیت آموزش و پرورش در راستای پیشرفت علمی کشور و تربیت انسانهای مفید جهت تعیین سرنوشت کشور، افزود: نقش خیرین در این حوزه طی سالهای پس از انقلاب اسلامی بسیار چشمگیر بوده است.
نماینده عالی دولت در استان اضافه کرد: طی سالهای اخیر ۴۰ واحد آموزشی به همت همه دست اندرکاران و با یاری و پشتیبانی خیرین به بهرهبرداری رسیده است.
وی در ادامه با بیان اینکه ۱۴۶ پروژه در ایام دهه فجر به بهرهبرداری میرسد، گفت: اعتبارات این پروژهها معادل ۴۹۲ میلیارد تومان است.
صادقی همچنین بحث کمبود منابع آب در کشور و استان قم را مورد توجه قرار داد و با اشاره به هزینههای سنگین انتقال آب از سرشاخههای دز به قم اظهار داشت: بایستی برای فرهنگ سازی استفاده صحیح از منابع آب تلاش جدی صورت پذیرد.
استاندار قم افزود: آموزش و پرورش در کنار سایر نهادهای فرهنگی در این راستا فعالیت کارشناسی داشته باشد.
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