دشمنی عمیق ترامپ با اروپا؛ آنچه هنوز درک نشده است!

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ محمد قادری: زیگمار گابریل وزیر امور خارجه آلمان در تازه ترین موضع گیری خود علیه رویکرد اقتصادی و سیاسی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تاکید کرده است که اروپا نباید ترامپ را الگوی خود قرار دهد. این اظهارات پس از اولین نطق سالیانه ترامپ ( در سال 2018 میلادی) صورت گرفته است.

وزیر امور خارجه آلمان در این باره گفته است: «دیدگاه های اساسا متفاوت بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا وجود دارد. فریادها برای راه حل های ملی سمی برای آلمان ، برای اروپا، جامعه ما و اقتصاد ما است. این اشتباه است که ما فکر کنیم در صورتی که ما دیوارهای جدید بسازیم رفاهمان بیشتر می شود. اروپا خواهان یک شریک برابر است و نمی خواهد یک اتحادیه وفاداری باشد که تابع منافع و علایق آمریکاست.»

اظهارات گابریل مبنی بر جدایی اروپا از آمریکا، اگرچه مطلوب شهروندان اروپایی و یکی از اصلی ترین خواسته های آنهاست اما با رویکرد عملی بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و خصوصات تروییکای اروپایی سازگاری ندارد.

از سوی دیگر، گابریل به عنوان یکی از سران حزب سوسیال دموکرات آلمان، رویکرد ملی گرایانه ترامپ و تجویز این نسخه برای اتحادیه اروپا را سمی برای این مجموعه و آلمان دانسته است. اما سوال اصلی اینجاست که مگر مقامات اروپایی از ابتدا نسبت به مواضع ترامپ در تقویت گروه ها و احزاب ملی گرا و راست افراطی در اتحادیه اروپا آگاه نبوده اند؟

واقعیت امر این است که در جریان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی شاهد حمایت همه جانبه احزاب ملی گرا و جریان های راست افراطی از ترامپ و تیم انتخاباتی وی بودیم. این حمایت هم اکنون نیز به صورت دوجانبه وجود دارد.

به عبارت بهتر، ترامپ خود را نسبت به حمایت از جریان های تجزیه طلب، ملی گرا و راست افراطی در اروپا متعهد دانسته و طرفداران این جریان ها را پیاده نظام سیاسی خود در اروپا می داند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از هر آنچه منجر به اتحاد و انسجام اروپای واحد شود گریزان و در مقابل، از هر آنچه منجر به تقویت شکاف درون اروپایی شود استقبال می کند. استقبال وسواس گونه و فوق العاده ترامپ از پدیده برگزیت در همین راستا قابل ارزیابی است.

ترامپ در همان ماه نخست ورود خود به کاخ سفید و در مصاحبه ای جنجالی از برگزیت به عنوان یک الگو یاد کرد و به دیگر کشورهای اروپایی نیز توصیه کرد که از این مسئله الگو بگیرند. وی حتی تاکید کرد که این اتفاق (خروج کشورهای اروپایی از اتحادیه اروپا) دیر یا زود رخ خواهد داد.

با این حال، مقامات اروپایی تنها از اظهارات ترامپ انتقاد کردند و دشمنی عمیق ترامپ با بنیان های اروپای واحد و منطقه یورو را درک نکردند. هم اکنون، با گذشت حدود یکسال از حضور ترامپ در کاخ سفید، مقامات اروپایی کماکان نسبت به مدیریت رفتار وی امیدوار هستند. آنها هنوز درک نکرده اند که با دشمنی سرسخت در ایالات متحده مواجه هستد که انهدام اروپای واحد را یکی از اصلی ترین اهداف و آمال خود می داند.

بدون شک ترامپ و همراهانش در آینده اقدامات پشت پرده و آشکاری را در تقابل با اتحادیه اروپا و منطقه یورو صورت خواهند داد. این تقابل همه جانبه بوده و ماهیتی صرفا اقتصادی یا سیاسی ندارد.

با این توضیح؛ آیا سیاستمداران اروپایی توانسته اند این دشمنی عمیق را درک کنند؟ آیا آنها همچنان قصد دارند به صورت لفظی اقدامات و رفتارهای رئیس جمهور آمریکا را محکوم کنند؟