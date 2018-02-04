محاصره پارلمان مالدیو توسط ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، ارتش مالدیو با تجهیزات نظامی، مجلس این کشور را محاصره کرده است. در ساختمان مجلس این کشور تعدادی از مخالفان قرار دارند.

گفته میشود که بعضی از مخالفان از دیوار پارلمان برای ورود به مجلس عبور کرده اند.

پلیس دو تن از نمایندگان مجلس را دستگیر کرده است.

همانطور که اعلام شده است پیش از این دیوان عالی مالدیو این دو نماینده دستگیر شده را محکوم کرده بود.

گفتنی است که پیش از این «احمد محمد» معاون کل پارلمان مالدیو بدون هیچ توضیحی از سمت خود استعفا داد.

برخی تحلیل ها می گویند که حضور نیروهای امنیتی در اطراف پارلمان و محاصره مجلس از قبل برنامه ریزی شده بوده است.