تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر ، امروز شنبه بیست و پنجم آذرماه سال 1385 هجری شمسی ، مقارن است با بیست و چهارم ذیقعده الحرام سال 1427 هجری قمری و برابر است با شانزدهم دسامبر سال 2006 میلادی .

* آخرین گروه از کاروان ورزشی ایران اعزامی به پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی قطر، امروز به کشورمان بازخواهند گشت.

* مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلیس:

شنبه 25 آذر:

- چارلتون - لیورپول

- آرسنال - پورتسموث

- نیوکاسل - واتفورد

- ریدینگ - بلکبرن

- ویگان - شفیلد یونایتد

- آستون ویلا - بولتون



* مسابقات فوتبال باشگاههای ایتالیا - سری آ

شنبه 25 آذر

- فیورنتینا - میلان

- اودنیزه - کالیاری



* مسابقات فوتبال باشگاههای آلمان - بوندس لیگا

شنبه 25 آذر

- آلمانیاآخن - هامبورگ

- آرمنیابیله فلد - شالکه

- انرگی کوتبوس - اشتوتگارت

- هرتابرلین - اینتراخت فرانکفورت

- ماینز - بایرن مونیخ

- نورنبرگ - هانوفر

* مسابقات فوتبال باشگاههای فرانسه - لوشامپیونه

شنبه 25 آذر

- نانسی - مارسی

- لومان - تولوز

- موناکو - سوشو

- نانت - بوردو

- رن - تروآ

- سنت آتین - والنسین

- سدان - لیل

* مسابقات فوتبال باشگاههای اسپانیا - لالیگا

- دیپورتیولاکرونیا - اتلتیک بیلبائو

- مایورکا - راسینگ سانتاندرز

- زاراگوزا - والنسیا