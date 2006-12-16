تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر ، امروز شنبه بیست و پنجم آذرماه سال 1385 هجری شمسی ، مقارن است با بیست و چهارم ذیقعده الحرام سال 1427 هجری قمری و برابر است با شانزدهم دسامبر سال 2006 میلادی .
* آخرین گروه از کاروان ورزشی ایران اعزامی به پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی قطر، امروز به کشورمان بازخواهند گشت.
* مسابقات فوتبال لیگ برتر انگلیس:
شنبه 25 آذر:
- چارلتون - لیورپول
- آرسنال - پورتسموث
- نیوکاسل - واتفورد
- ریدینگ - بلکبرن
- ویگان - شفیلد یونایتد
- آستون ویلا - بولتون
* مسابقات فوتبال باشگاههای ایتالیا - سری آ
شنبه 25 آذر
- فیورنتینا - میلان
- اودنیزه - کالیاری
* مسابقات فوتبال باشگاههای آلمان - بوندس لیگا
شنبه 25 آذر
- آلمانیاآخن - هامبورگ
- آرمنیابیله فلد - شالکه
- انرگی کوتبوس - اشتوتگارت
- هرتابرلین - اینتراخت فرانکفورت
- ماینز - بایرن مونیخ
- نورنبرگ - هانوفر
* مسابقات فوتبال باشگاههای فرانسه - لوشامپیونه
شنبه 25 آذر
- نانسی - مارسی
- لومان - تولوز
- موناکو - سوشو
- نانت - بوردو
- رن - تروآ
- سنت آتین - والنسین
- سدان - لیل
* مسابقات فوتبال باشگاههای اسپانیا - لالیگا
- دیپورتیولاکرونیا - اتلتیک بیلبائو
- مایورکا - راسینگ سانتاندرز
- زاراگوزا - والنسیا
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