رایزنی بلر با اردوغان با محوریت عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تاگس اشپیگل،"تونی بلر" در نظر دارد در سفر یک روزه خود به ترکیه با "رجب طیب اردوغان" همتای ترک خود دیدار و گفتگو کند.

بر اساس گزارش های رسیده، عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا پس از گفتگو درباره مناسبات دوجانبه مهمترین محور موضوع دیدار نخست وزیران انگلیس و ترکیه خواهد بود .

"بلر" و "اردوغان" قرار است پس از دیدار و گفتگو با یکدیگر در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کنند.

نخست وزیر انگلیس از جمله طرفداران پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا است.

رهبران کشورهای عضواتحادیه اروپا در پایان نشست دو روزه خود در بروکسل درباره تعلیق 8 فصل از مذاکرات ترکیه با این اتحادیه به توافق دست یافتند.