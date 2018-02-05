ساختمانی با پنل خورشیدی و بارکد مخصوص رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، شرکت دانمارکی MVRDVاز طرح اولیه خود برای یک ساختمان اداری در آلمان رونمایی کرده است. این ساختمان که Milestone نام گرفته دارای سوراخی بزرگ است که در حقیقت یک فضای عمومی به شمار می رود.

در نمای این ساختمان سلول های فتوولتائیک و کدهای QR تعبیه شده اند. هنگامیکه فرد با کمک اپلیکیشن مخصوص این بارکدها را اسکن کند اطلاعات مربوط به تاریخچه شهر، ساکنان و چشم انداز آن برای وی ارسال می شود.

به هرحال این ساختمان ۱۲ طبقه در اشتوتگارت ساخته می شود و مساحت آن ۶۵۰۰ متر مربع است. در این ساختمان علاوه بر واحدهای تجاری یک رستوران نیز ساخته می شود. نمای نیمه شفاف و نیمه آیینه ای ساختمان از نوعی شیشه مخصوص است تا از تجمیع گرمای بیش از حد داخل آن بکاهد.

احداث این ساختمان از ۲۰۲۰ میلادی آغاز می شود.