آبرسانی به روستاهای ری ۲۰۰ هزار روستایی را تحت پوشش قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح مجتمع آبرسانی شهید تهرانی در روستاهای «حاجی آباد» و «امین آباد» ری که با حضور قائم مقام وزیر نیرو و جمعی از مسئولان ری انجام شد، طی سخنانی گفت: در روستاها وضعیت آب آشامیدنی پیش از این خوب نبود و نیاز به اجرای یک پروژه جامع برای آبرسانی به این مناطق احساس می شد و به همین دلیل این پروژه توسط شرکت آب و فاضلاب روستایی انجام شد.

وی افزود: آب جزو نیازهای اولیه، اساسی و مهم بشر بوده و بدون آب نمی توان زندگی کرد، این پروژه برای ۲۰۰ هزار نفر از روستاییان ری که شامل ۱۵۰ هزار نفر و ۵۰ هزار تبعه افغان ساکن در شهرستان ری است، آب آشامیدنی تامین می کند.

اقدام به تامین آب آشامیدنی در ری بسیار حائز اهمیت است

استاندار تهران به جمعیت زیاد شهری در استان تهران اشاره کرد و گفت: به دلیل تراکم جمعیت بالا در استان تهران، اقدام تامین آب آشامیدنی در ری بسیار حائز اهمیت است و روستاییان با اجرای این پروژه از مشکلات فراوانی که داشتند، نجات یافتند.

وی اقدام انجام شده را قابل تقدیر خواند و گفت: امروز با در اولویت قرار گرفتن تامین آب مردم در سراسر کشور، تقریبا اکثر شهرهای ما از آب آشامیدنی سالم و تصفیه شده برخوردار هستند و برای این امر در برخی مواقع تا ۱۵۰ کیلومتر آب از شهرستانی به شهرستان دیگر انتقال سافته است و نظام جمهوری اسلامی خود را موظف به ارائه خدمت شایسته به مردم می داند.

مقیمی خوشحالی مردم از اجرای پروژه های عمرانی و آبرسانی را بسیار مهم دانست و گفت: مردم ولی نعمت ما هستند و هرچه برای آن ها کار کنیم، باز هم کم است.

اجرای ۳۲ ماهه طرح آبرسانی به روستاهای ری

بر اساس این گزارش، همچنین همزمان با این مراسم کار عملیات اجرایی پروژه نانو فیلتربخش کهریزک (گلحصار)آغاز شد.

آبرسانی به حدود ۳۰ روستا از توابع شهرستان ری، احداث مخازن ذخیره آب به حجم پنج هزار مترمکعب وانتقال هفت کیلومتر خط انتقال آب از مشخصات این طرح عمرانی است.

مدت زمان اولیه اجرای این طرح ۳۲ماه و هفتادوپنج هزار وهفتصد میلیون ریال به این طرح ها تخصیص داده شده است.