واردات ۷ هزار خودرو بدون مجوز و ثبت سفارش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، نشست بررسی پرونده واردات خودرو و عدم کنترل قیمت خودرو امروز یکشنبه (۱۵ بهمن ماه) با حضور تعدادی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ و نمایندگانی از صنف واردکنندگان خودرو و مسئولانی از گمرک در محل این کمیسیون برگزار شد.

بهرام پارسایی، در مورد علت حضور خودروسازان در کمیسیون متبوعش گفت: این نشست برای بررسی موضوع پرونده واردات خودرو و عدم کنترل قیمت خودرو برگزار شد که باعث شده برخی افراد خاص به بهانه نمایندگی داشتن مبالغ هنگفتی از سرمایه مردم را به جیب بزنند.

نماینده مردم شیراز در مجلس دهم ادامه داد: از زمانی که معاون اول رئیس جمهور بخشنامه‌ای مبنی بر اینکه انحصارا فقط نمایندگی‌ها می‌توانند خودرو وارد کنند، صادر کرده است، ثبت سفارش بسته شد که به دنبال آن تخلفاتی به بهانه‌های مختلف در این حوزه صورت گرفت.

ماجرای تخلف در واردات ۷ هزار خودرو

این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: بر اساس آماری که استعلام کرده‌ایم از شش ماه بعد از ابلاغ این بخشنامه افرادی که دارای نمایندگی هستند که البته نحوه فعالیت آنها نیز با اما و اگرهای فراوانی همراه است، از تاریخ ۱۲ تیرماه سال جاری که فرصت تعیین‌شده تمام شد تا ۳۰ آذرماه قریب به ۹ هزار و ۳۷۰ خودرو خارج از نمایندگی‌ها وارد کشور شده که طبق توضیحاتی که خودروسازان ارائه داده‌اند از این میزان می‌توان تنها دلایل ورود ۲ هزار خودرو را پذیرفت، اما حدود ۷ هزار خودرو دیگر فاقد نمایندگی بوده و مطابق با قانون واردات آنها تخلف بوده است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس دهم، در بیان نتیجه حاصل از این نشست یادآورشد: عدم حمایت از حقوق مصرف‌کننده در حوزه واردات خودرو اصلا قانع‌کننده نبود و وارد کردن این تعداد خودرو بدون مجوز و ثبت سفارش نیز توجیه‌پذیر نیست، بنابراین پیرو این نشست مکاتبات دیگری نیز خواهیم داشت تا بتوانیم در این مورد به یک جمع‌بندی برسیم.