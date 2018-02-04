افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۸۵ پروژه گازرسانی روستایی در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت گاز استان زنجان، سید سعید عسگریان با بیان اینکه عملیات گازرسانی به شهرها و روستاها یکی از مهم ترین دستاوردهای انقلاب شکوهمند اسلامی است؛ اظهار داشت: با افتتاح پروژه های گازرسانی به ۵۸ روستای استان با صرف اعتباری بیش از ۴۳ میلیارد و ۶۵ میلیون تومان؛ ۴ هزار و ۶۸۱ خانوار روستایی به شبکه گاز کشور متصل می شوند.

وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به ۱۷ روستا در این ایام مبارک خبر داد و افزود: برای انجام این طرح ها نیز بیش از ۱۶ میلیارد تومان اعتبار برآورد هزینه شده است تا به هدف گازرسانی به یک هزار و ۷۴۰ خانوار روستایی دیگر دست پیدا کنیم.

مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان ابراز داشت: تعداد روستاهای دارای سکنه استان ۹۱۰ روستا با ۱۰۶ هزار و ۴۲۴ خانوار است که با افتتاحیه های دهه فجر؛ تعداد روستـاهـای بهره مند استان به ۴۹۰ روستا؛ با درصد بهره مندی ۷۷.۴ درصد می رسد.

عسگریان با اعلام اینکه در حال حاضر عملیات گازرسانی به ۹۵روستا ادامه داشته و در ۱۲۰ روستای دیگر نیز در مرحله توافق انتخاب پیمانکار هستیم؛ افزود: تلاش می کنیم تا نیمه دوم سال ۹۷ جمعیت بهره مند روستایی استان را به ۹۰ درصد برسانیم.

وی به بررسی مشکلات مردم در امر گازرسانی پرداخت و با قدردانی از مشارکت و همکاری روستاییان با شرکت ‌گاز استان ابراز داشت: با همکاری هر چه بیشتر روستائیان زحمت کش در بحث تحصیل اراضی، واگذاری زمین مورد نیاز برای احداث ایستگاه های تقلیل فشار گاز و عبور دادن لوله های گاز از زمین های تعیین شده، زمینه لازم برای اجرای طرح های گاز رسانی و بهره مندی هر چه بیشتر روستاها از این نعمت الهی، فراهم می شود که خوشبختانه همکاری خوبی وجود دارد.

مدیر عامل شرکت گاز استان زنجان با اشاره به مشکلات و سختی های عملیات گازرسانی به دلیل موقعیت جغرافیایی و کوهستانی بودن استان و اهمیت در نظر گرفتن مسائل ایمنی در توسعه زیر ساخت های گازرسانی؛ گفت: با وجود تخصیص اعتبار ۶ میلیون تومانی برای هر علمک از طرف شرکت کلی گاز ایران؛ به دلیل شرایط جغرافیایی استان طبق محاسبات کارشناسان‌ قیمت تمام شده هر علمک بین ۱۰ الی ۱۲ میلیون تمام می‌شود که خوشبختانه مفتخریم که با محدودیت های مالی و با همکاری صمیمانه دهیاران و روستاییان عزیز توانسته‌ایم به وظایف خود عمل کنیم.

عسگریان با تقدیر از فرهنگ‌سازی اصحاب رسانه و صدا و سیما با بیان اینکه خوشبختانه فرهنگ‌سازی خوبی بین تمام اقشار مردم شده است که تذکرات شرکت گاز را جدی بگیرند و از روی دادن حادثه جلوگیری کنند، تاکید کرد: مشترکین مخصوصاً روستاییان که به تازگی از نعمت گاز استفاده می کنند؛ حتماً به توصیه های به ظاهر ساده اما مهم و حیاتی مسائل ایمنی و مصرف بهینه گاز توجه کنند تا بتوانند از این نعمت الهی به خوبی و بدون هیچ خطر و عواقب ناگواری استفاده کنند.