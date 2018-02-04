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۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۴۷

با حکم دادستانی؛

۵ هکتار از اراضی ملی دماوند رفع تصرف شد

۵ هکتار از اراضی ملی دماوند رفع تصرف شد

دماوند- ۵ هکتار از اراضی ملی دماوند به ارزش ریالی بیش از ۴۰ میلیارد تومان با حکم دادستانی این شهرستان رفع تصرف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با حکم دادستانی شهرستان دماوند ظهر یکشنبه بیش از ۵ هکتار از اراضی ملی این شهرستان رفع تصرف شد.

ارزش ریالی این اراضی بیش از ۴۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

این اراضی در منطقه «آیینه ورزان» دماوند واقع شده است، که از دست سودجویان آزادسازی شد.

رییس اداره راه و شهرسازی دماوند، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تخریب ساخت و ساز های غیر قانونی واقع در پلاک «آئینه ورزان» اظهار داشت: با دستور دادستان دماوند مقادیر زیادی از اراضی ملی این شهرستان که وابسته به سازمان راه و شهرسازی بود آزاد سازی شده است.

محمد رنجبر افزود: طی دستوری که از دادستانی دریافت شد امروز به این نتیجه رسیدیم، که جهت تخریب این اراضی اقدامات لازم صورت بگیرد.

وی گفت: این تصرفات شامل آغل گوسفند دیوارکشی و فنس کشی بوده است، که باحکم دادستان واجرای حکم توسط یگان ویژه شرق استان تهران تخریب و آزادسازی شد.

کد مطلب 4219230

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    نظرات

    • ع.ا IR ۰۵:۴۳ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
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      پاسخ
      با سلام از قوه قضائيه درخواست ميكنم با پديده زمين خواري با قاطعيت برخورد نمايد تا از تصرف اراضي ملي ونابودي منابع طبيعي جلوگيري شود در ضمن از شهرداريها هم تقاضا ميشود تا گسترش شهرها را براساس طرح هادي بدانند

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