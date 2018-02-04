پروژه های عمرانی دانشگاه هرمزگان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه های عمرانی دانشگاه هرمزگان عصر یکشنبه با حضور قائم مقام وزیر علوم و تحقیقات، معاون سیاسی و امنیتی استانداری هرمزگان مورد بهره برداری رسمی قرار گرفت.

کتابخانه مرکزی مرکز اسناد دانشگاه با مساحت ۳هزار و ۹۰۰ متر مریع با اعتباری بالغ بر ٤میلیارد و ٦٠٠میلیون تومان، شامل مخزن کتاب با ظرفیت ۸ هزار جلد کتاب، دوسالن مطالعه با ظرفیت ٧٠٠نفر، مرکز اطلاع رسانی و فناوری با ظرفیت ٧٣ نفر افتتاح شد.

فاز دوم دانشکده فنی و مهندسی با مساحت ۲هزار و ۴۰۰ مترمربع با اعتباری بالغ بر ٢میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و مجتمع آزمایشگاهی علمی، تحقیقاتی دانشگاه هرمزگان با مساحت ١٨٠٠متر مربع و اعتبار ۷میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان شامل ١٠ آزمایشگاه در رشته های مختلف افتتاح شد .

نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی هم با حضور قائم مقام وزیر علوم و تحقیقات افتتاح شد و در این نمایشگاه دو محصول ویژه مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه هرمزگان رونمایی شد.

گفتنی است در بخش فناوری آزمایشگاه پردازش سنگین جدیدترین مانیتورینگ سیستم محاسبات سریع برای رشته های هواشناسی، شیمی، ریاضی و غیره افتتاح شد .