۳ پروژه همزمان با چهارمین روز از دهه فجر در خنداب بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، سه پروژه مرکز جامع سلامت شبانه روزی جاورسیان، ساختمان شهرداری جاورسیان و واحد پرورش محصولات کشاورزی گلخانه ای روز یکشنبه و در چهارمین روز از دهه فجر در شهرستان خنداب افتتاح شد.

براساس این گزارش، پروژه احداث مرکز جامع سلامت شبانه روزی شهر جاورسیان در زمینی به وسعت ۴۰۰۰متر مربع با صرف اعتبار ۱۵ میلیارد ریال به بهره برداری رسید که بیش از ده نفر اشتغالزایی به همراه داشت و سه پزشک عمومی، یک دندانپزشک و کارشناسان مامایی و بهداشت خانواده و محیط در آن برای خدمات رسانی مستقر هستند.

پروژه احداث ساختمان شهرداری جاورسیان طرح افتتاحی دیگر امروز بود که با زیربنای یک هزار و ۱۰۰ متر مربع در دو طبقه ساخته و برای تکمیل آن شش میلیارد ریال اعتبار تامین شده است.

همچنین طی روز جاری و با حضور استاندار مرکزی، یک واحد تولید گلخانه ای محصولات کشاورزی در زمینی به وسعت شش هزار متر مربع در خنداب بهره برداری شد که مجموع اعتبار صرف شده برای راه اندازی آن سه میلیارد ریال است.

گفتنی است بازدید از طرح توسعه واحد تولیدی کیف و چمدان مسافرتی و آغاز عملیات اجرایی زمین چمن مصنوعی روستای گازران در شهرستان خنداب، از دیگر برنامه های سفر استاندار مرکزی به این شهرستان در دهه فجر بود.