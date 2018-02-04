به گزارش خبرنگار مهر، وینفرد شفر با حضور در نشست خبری درباره دیدار با ذوب آهن گفت: به تیمم تبریک میگویم. ما ۹۰ دقیقه جنگیدیم. بازی راحتی نبود. حریف ما فقط بازی بلند را در دستور کار داشت.
وی افزود: ما موقعیتهای خوبی داشتیم. دروازهبان آنها هم روز خوبی داشت. من راجع به داور در کنفرانسها صحبت نکردهام. داوری شغل راحتی نیست. خیلی وقتها میشود که روز خوب یا بد داشته باشید. فکر میکنم امروز، روز خوبی برای داور نبود.
سرمربی استقلال اضافه کرد: خطایی روی اسماعیلی شد و داور خطا نگرفت، همان توپ برگشت و به گل تبدیل شد. ما قطعا برمیگردیم چون قدرتمندیم. تیم ما با شخصیت است و روحیه خوبی دارد. ما ریکاوری میکنیم و دوباره برمیگردیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا داوری ناعادلانه بود؟ گفت: بیش از این راجع به داوری صحبت نمیکنم. پاسخ سوالتان را نمیدانم.
شفر افزود: ما اواخر بازی سه چهار موقعیت گل داشتیم و میشد گل دوم را بزنیم.
او در پاسخ به این سوال که برخی کارشناسان گفتهاند پنالتی ذوب آهن درست بوده گفت: شاید برخی این مساله را تایید کنند. من بیش از این صحبت نمیکنم.
سرمربی استقلال درباره شکسته شدن صندلیها در پایان بازی هم گفت: این کار خوبی نیست. نمیخواهم بیرون از زمین چیزی باشد. این برای فوتبال خوب نیست و امیدوارم دفعه آخر باشد. در بازی قبلی هم سنگهای بزرگ سمت ما پرتاب کردند. باید با همه هواداران صحبت شود و یک فرهنگ سازی درست انجام شود.
او در پاسخ به سوالی درباره صحبتش با بازیکنان و منع کردن آنها از صحبت با داور گفت: کسی نباید در طول بازی به داور معترض باشد. ما کار خودمان را انجام میدهیم و میجنگیم و داور هم کار خودش را میکند.
شفر در پاسخ به این سوال که آیا عدم تمرکز بازیکنانش باعث شد استقلال گل دوم را دریافت کند، گفت: گل دوم ربطی به داور نداشت اما داور قبل از این صحنه خطای اسماعیلی را نگرفت و همان توپ در ادامه وارد دروازه ما شد.
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