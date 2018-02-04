شیوه های نوین کسب و کار باید مورد توجه دولت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، کامران طاهرپور روز یکشنبه در آیین افتتاح مدرسه کسب و کار و کارآفرینی اینترنت اشیا در پارک علم و فناوری ایلام اظهار داشت: متاسفانه خلا بین مراکز تحقیقاتی و صنعت و تولید در کشور بسیار مشهود است.

وی اضافه کرد: امروزه بسیاری از کسب و کارها در نتیجه ورود ایده ها و فکرهای جدید شکل گرفته که از درامد بسیاری نیز برخوردار هستند.

وی بیان کرد: بسیاری از شرکت هایی که در دنیا در زمینه ای تی فعالیت می کنند جزو شرکت های برتر در زمینه درآمد هستند و باید کشورمان نیز در این زمینه سرمایه گذاری بیشتری داشته باشد.

طاهرپور گفت: دنیای امروز تحت تاثیر اینترنت و فضای مجازی در معرض حجم بسیار زیادی از اطلاعات و داده ها قرار دارد و مدیریت اشیا در آینده نه چندان دور دچار تحول خواهد شد.

وی با اشاره به آمار بالای تحصیل کردگان دانشگاهی در استان بر لزوم بازنگری در رشته های تحصیلی و متناسب کردن آنها با نیاز بازار تاکید کرد.