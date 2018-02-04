  1. استانها
  2. فارس
۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۰۲

با حکم وزیر کشور

درجه شهرداری صدرا شش پله صعود کرد

درجه شهرداری صدرا شش پله صعود کرد

صدرا- وزیر کشور طی نامه ای به استاندار فارس ارتقاء درجه شهرداری صدرا از درجه ۲ به ۸ را رسما تائید و ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر،عبدالرضا رحمانی فضلی طی نامه ای به استاندار فارس ارتقاء درجه شهرداری صدرا از درجه ۲ به ۸ را رسما تائید و ابلاغ کرد.

این ارتقاء درجه شهرداری صدرا بی سابقه ترین ارتقاء یک شهرداری در کشور بوده به طوری که تاکنون هیچ شهری در یک مرحله شش درجه رشد نداشته است و این موضوع  نشان می دهد در سال گذشته شهرداری صدرا رشد قابل توجهی در عملکرد اداری ، بودجه ای و مالی داشته است.

 همچنین رشد جمعیت این شهر نیز هم یکی دیگر از دلالیل این ارتقاء بوده ، به هرحال این امر می تواند تاثیر بالایی در پیشرفت و توسعه شهر صدرا در همه زمینه ها داشته باشد ،که با حمایت مردم و شهروندان در کمترین زمان موفقیت های فراوانی در صدرا رخ خواهد داد.

متن نامه وزیر کشور به این شرح است: بازگشت به نامه شماره ۵۶/۴۲/۲۹۱۱۹/۹۶ص مورخ ۲۱/۰۹/۹۶ آن استانداری مبنی بر ارتقاء درجه شهرداری صدرا و به استناد تبصره ۳ ماده یک آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب ۰۱/۰۴/۱۳۷۰ هیات وزیران و اصلاحیه های بعدی آن و بر اساس شیوه نامه و عوامل ناظر بر درجه بندی شهرداری ها که طی نامه شماره ۳۴۷۹   مورخ ۱۹/۱/۹۴ به تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور رسیده است، درجه شهرداری صدرا (هشت ) ۸ اعلام می گردد.

مقتضی است مراتب به به شهرداری مذکور ابلاغ تا از تاریخ این نامه ملاک عمل قانونی قرار گیرد.

کد مطلب 4219297

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها