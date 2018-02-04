درجه شهرداری صدرا شش پله صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر،عبدالرضا رحمانی فضلی طی نامه ای به استاندار فارس ارتقاء درجه شهرداری صدرا از درجه ۲ به ۸ را رسما تائید و ابلاغ کرد.

این ارتقاء درجه شهرداری صدرا بی سابقه ترین ارتقاء یک شهرداری در کشور بوده به طوری که تاکنون هیچ شهری در یک مرحله شش درجه رشد نداشته است و این موضوع نشان می دهد در سال گذشته شهرداری صدرا رشد قابل توجهی در عملکرد اداری ، بودجه ای و مالی داشته است.

همچنین رشد جمعیت این شهر نیز هم یکی دیگر از دلالیل این ارتقاء بوده ، به هرحال این امر می تواند تاثیر بالایی در پیشرفت و توسعه شهر صدرا در همه زمینه ها داشته باشد ،که با حمایت مردم و شهروندان در کمترین زمان موفقیت های فراوانی در صدرا رخ خواهد داد.

متن نامه وزیر کشور به این شرح است: بازگشت به نامه شماره ۵۶/۴۲/۲۹۱۱۹/۹۶ص مورخ ۲۱/۰۹/۹۶ آن استانداری مبنی بر ارتقاء درجه شهرداری صدرا و به استناد تبصره ۳ ماده یک آئین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب ۰۱/۰۴/۱۳۷۰ هیات وزیران و اصلاحیه های بعدی آن و بر اساس شیوه نامه و عوامل ناظر بر درجه بندی شهرداری ها که طی نامه شماره ۳۴۷۹ مورخ ۱۹/۱/۹۴ به تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور رسیده است، درجه شهرداری صدرا (هشت ) ۸ اعلام می گردد.

مقتضی است مراتب به به شهرداری مذکور ابلاغ تا از تاریخ این نامه ملاک عمل قانونی قرار گیرد.