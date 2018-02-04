رسالت انقلاب اسلامی رسیدگی به امور مستضعفان است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین روز یکشنبه در مراسم واگذاری واحد مسکونی به مددجویان کمیته امداد در روستای خرم پشته از توابع بخش بشاریات آبیک اظهارداشت: انقلاب اسلامی با حمایت مظلومان به پیروزی رسید و یکی از مهمترین هدف و رسالتش رسیدگی به امور نیازمندان و رفع فقر از جامعه بود.

استاندار قزوین تصریح کرد: همه مسئولان وظیفه دارند در رسیدگی به امور نیازمندان از هیچ کوششی دریغ نکنند و در این راستا کمتیه امداد توانسته خدمات ارزشمندی به نیازمندان ارائه کند.

زاهدی یادآورشد: رویکرد کمیته امداد در کاهش تعداد افراد تحت پوشش و کمک به خودکفایی آنها بسیار ارزشمند و انسانی است و بسیار خوشحالیم که کمتیه امداد قزوین در این راستا موفق عمل کرده است.

زاهدی یادآورشد: رسیدگی به امور نیازمندان و محرومان از نعمت های الهی است که شاید نصیب هر کسی نشود و اگر مسئولی در این زمینه وظیفه دارد باید خوشحال باشد که فرصت خدمت به نیازمندان را پیدا کرده است.

استاندار بیان کرد: توجه به معیشت و مسکن نیازمندان از کارهای اساسی است که می تواند دغدغه مددجویان را برطرف کند و در این راه خیرین نیز نقش موثری دارند که امیدواریم تداوم یابد.