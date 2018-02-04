  1. استانها
  2. کرمان
۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۱۵

همزمان با دهه فجر؛

۵ طرح جهاد کشاورزی در رفسنجان افتتاح و کلنگ‌زنی شد

۵ طرح جهاد کشاورزی در رفسنجان افتتاح و کلنگ‌زنی شد

رفسنجان - پنج طرح از طرح‌های جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان در چهارمین روز از ایام‌الله دهه‌ مبارک فجر افتتاح و کلنگ‌زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان بعدازظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح این طرحها در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کارخانه کود آلی آب‌نگهدار با ظرفیت تولید سه هزار تن، با سرمایه‌گذاری ۲۵ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۹ نفر در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان افتتاح شد.

حسین رضایی افزود: دو طرح آبیاری تحت‌فشار در ۲۶ هکتار از اراضی روستای عبدالله‌آباد بخش مرکزی با اعتبار بیش از سه میلیارد ریال و ۳۹ هکتار از اراضی موقوفات جمعیت هلال‌ احمر با اعتبار بیش از چهار میلیارد ریال در روستای حسین‌آباد ده‌شفیع نیز امروز به بهره‌برداری رسید.

وی بیان کرد: امروز همچنین کلنگ احداث یک واحد پرورش دام سنگین شیری ۱۱۰ رأسی با اعتبار سه میلیارد تومان در محل چاه‌تلمبه علی‌آباد اخلاقی به زمین زده شد.

رضایی افزود: فاز اول مزرعه پرورش ماهی گرمابی ۲۰ هزار قطعه‌ای با اعتبار ۱۵۰ میلیون تومان نیز در روستای علی‌آباد اخلاقی نیز در چهارمین روز از دهه مبارک فجر به بهره برداری رسید.

کد مطلب 4219306

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها