کشف و ضبط ۳ محموله کالای قاچاق در شهرستان پلدختر

سرهنگ صفر عبدالوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال یکی از اولویت‌های مهم نیروی انتظامی، به‌ویژه در شهرستان پلدختر مبارزه با ورود کالای قاچاق است.

وی افزود: در این راستا نیروی انتظامی با کمک پلیس آگاهی در یک اقدام ایست بازرسی در محور آزادراه خرم‌آباد- «پل زال» موفق به توقیف دو دستگاه تریلر کشنده کانتینر دار حامل بار قاچاق شدند.

فرمانده انتظامی پلدختر گفت: در بازرسی از این دو خودرو تعداد یک‌میلیون و ۲۵۸ هزار انواع لوازم ساخت «گل پلاستیکی» و تزئینی کشف و ضبط شد.

وی افزود: ارزش ریالی این دو محموله توسط کارشناس اقتصادی مبلغ چهار میلیارد ریال قیمت‌گذاری شده است.

سرهنگ عبدالوند تصریح کرد: در این رابطه دو نفر قاچاقچی کالا دستگیر و برای سیر مراحل قانونی همراه با محموله مکشوفه به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی از کشف یک محموله کالای قاچاق دیگر در شهرستان پلدختر توسط مأموران انتظامی این شهرستان خبر داد.

فرمانده انتظامی پلدختر گفت: مأموران انتظامی پاسگاه «جایدر» در یک عملیات تعقیب و گریز خودرو سواری پژو را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی انجام‌شده از این خودرو تعداد ۵۴ انواع روغن ۱۰ کیلوگرمی کشف و ضبط کردند.

سرهنگ عبدالوند خاطرنشان کرد: ارزش ریالی این محموله قاچاق توسط کارشناسان ۲۷۰ میلیون ریال اعلام‌شده است.

وی افزود: در این رابطه یک نفر دستگیر و با تشکیل پرونده به همراه کالای مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.