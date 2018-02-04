به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی در سومین روز از دهه فجر ساختمان استراحتگاه و نگهبانی اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان دلفان به بهرهبرداری رسید.
محسن لطیفی نیا سرپرست راهداری و حملونقل جادهای دلفان در مراسم افتتاح این پروژه گفت: با توجه به نیاز ضروری این اداره برای اسکان راهداران و مسافران در مواقع ضروری، پروژه ساخت استراحتگاه راهدارخانه مرکزی در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: این پروژه در زمینی به مساحت ۱۱۰ مترمربع با سازه فولادی اجرا و سالن پذیرایی، دو اتاقخواب، آشپزخانه و سایر فضاهای خدماتی در آن جانمایی و احداثشده است.
سرپرست راهداری و حملونقل جادهای دلفان گفت: درمجموع ۱.۳ میلیارد ریال اعتبار برای ساخت این ساختمان اختصاصیافته است.
لطیفی بابیان اینکه ساختمان نگهبانی نیز در مساحت ۶۲ مترمربع بااعتباری بالغبر یک میلیارد ریال احداثشده است، گفت: این ساختمان شامل سالن، اتاقخواب، آبدارخانه و سایر فضاهای خدماتی است.
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