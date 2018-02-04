به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در آیین پایانی هفتمین جشنواره استانی علامه حلی که در آستان حضرت شاه عبدالعظیم حسنی برگزار شد در جمع طلاب جوان حوزههای علمیه افزود: پژوهش و تحقیق معرف فرزانگی است و جایگاه پژوهش و تحقیق عالمان مشخص است.
وی گفت: ما اگر بخواهیم حوزههای علمیه نجف، قم، کوفه، بصره و لبنان را بشناسیم باید به نوع پژوهشها و تحقیقهایی که حوزویان انجام میدهند نگاه کنیم و مسئله پژوهش یک فرآیند است.
حجت الاسلام رئیسی با بیان اینکه پژوهش پردازشی از اطلاعات است، افزود: فرآیند پژوهش یک فعالیت نظاممند، سازمان یافته و متضمن نوآوری است و باید فعالیتهای پژوهشی با نوآوری و شجاعت همراه باشد، البته باید این را در نظر بگیریم که پژوهش باید مخاطب را اقناع کند تا مؤثر باشد.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه پژوهشها و تحقیقات باید پاسخگوی نیازهای ملی و فرا ملی باشد، گفت: هم اکنون بیشتر پژوهشها در کتابخانههاست و کاربردی نیست، زیرا ما نیازمند تولید علم با توجه به واقع گرایی هستیم.
وی افزود: پژوهش باید دارای یک سخن نو باشد و ما در دورههای مختلف فعالیتهای پژوهشی حوزویان از زمان شیخ طوسی، شیخ انصاری و هم اکنون در دورهای که قرار داریم فعالیتهای پژوهشی حوزویان در بحث فروعات بسیار حائز اهمیت است، اما این را نیز باید در نظر بگیریم که هم اکنون با وجود تحقیقها و پژوهشهای فراوان در موضوع فروعات سؤالهای زیادی همچنان وجود دارد.
رئیسی در ادامه با بیان اینکه هم اکنون فقه حکومت میکند و تفکر و اندیشه سکولاری تهدیدی برای حوزهها محسوب میشود، گفت: در موضوع تفکر و اندیشه سکولار شاهد تفکرات سکولار الحادی، سکولار معنوی و سکولار اجتماعی هستیم که بخش سوم یعنی سکولاریسم اجتماعی، تهدید کننده حوزههای علمیه است، زیرا آنها میخواهند دین امری شخصی و فردی باشد و در حوزههای اقتصاد، سیاست و اجتماع دخالت نکند.
وی در ادامه با اشاره به سلوک سیاسی امام خمینی (ره) افزود: در سلوک سیاسی امام خمینی (ره) توجه به خدا و پیوند بین معنویت و سیاست مطرح است و این دو مورد جزء شاخصهای مهم تلقی میشود و معتقدیم اجتهاد تمدن ساز ما هیچ سؤالی را بی پاسخ نمیگذارد چه در حوزههای سیاست و اقتصاد و چه در حوزههای مسائل مختلف اجتماعی، اما همچنان سؤالاتی در این عرصه وجود دارد که باید به آنها پاسخ داده شود.
حجت الاسلام رئیسی در ادامه با اشاره به این مطلب که هم اکنون فعالیتهای پژوهشی با توجه به پیشرفت علم و فناوری های حاصل از آن بسیار آسانتر از گذشته است، گفت: هم اکنون منابع اجتهاد را حوزویان و طلاب میتوانند راحتتر از گذشته به دست بیاورند بنابراین باید تحقیقها و پژوهشهای حوزویان کاربردی باشد و در این عرصه نیز نگاه سکولار حوزویان را تهدید میکند، همچنانکه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بارها در این زمینه هشدار داده اند.
تولیت آستان قدس رضوی در ادامه با بیان اینکه حوزهها مُبدع و حامی انقلاب اسلامی هستند، گفت: در نظام سکولار اجتماعی بی تفاوتی به جامعه، مطرح است و این موضوع نیز تهدیدی برای جامعه ما محسوب میشود؛ جدا شدن از این تحقیقها و پژوهشها و یا جدا شدن حوزه از اجتماعات نباید صورت گیرد و نظام پژوهشی ما باید یک ارتباط درست با مباحث علمی داشته باشد تا از کارهای موازی جلوگیری شود.
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