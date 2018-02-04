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۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۵۲

مدیر روابط عمومی بهزیستی اصفهان خبر داد:

اعلام کودک‌آزاری در خمینی شهر/پای کودک شکسته است

اعلام کودک‌آزاری در خمینی شهر/پای کودک شکسته است

اصفهان - مدیر روابط عمومی بهزیستی استان اصفهان با اشاره به کودک آزاری اعلام شده در خمینی شهر گفت: پای این کودک در هنگام انتقال به بیمارستان شکسته بود.

محمدرضا عسگریان زاده در گفت‌وگو  با خبرنگار مهر با اشاره به کودک‌آزاری انجام شده در شهرستان خمینی شهر اظهار داشت: این کودک پنجشنبه شب توسط شهروندان شناسایی شده و در حالی که در حوله پیچیده شده بود به بیمارستان اشرفی خمینی شهر منتقل می‌شود.

وی با بیان اینکه کبودی بدن و شکستگی پا در این کودک در هنگام انتقال به بیمارستان مشاهده شده است، افزود: روز جمعه این کودک از قسمت پا تحت عمل جراحی قرار گرفته و روز شنبه نیز حضور وی به بهزیستی شهرستان اعلام شده است.

مدیر روابط عمومی بهزیستی استان اصفهان با بیان اینکه هویت این کودک هنوز مشخص نیست، تصریح کرد: به احتمال ۸۰ درصد این کودک از تبعه‌های افغانستانی باشد.

کد مطلب 4219374

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