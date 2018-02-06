تسهیلات ویژه ضروری به دانشجویان مقطع دکتری پرداخت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ذوالفقار یزدان در مورد تسهیلات ویژه ضروری برای دانشجویان مقطع دکتری بیان داشت: با صدور بخشنامه ایی تقویم جدید پرداخت تسهیلات به دانشجویان مقطه دکتری آغاز شد و دانشجویان مقطع دکتری می توانند برای دریافت وام به دانشگاه های محل تحصیل خودشان مراجعه کنند.

وی عنوان کرد: با تاکیدی که صورت گرفت به دانشجویان روزانه غیر بورسیه به صورت سه ماه یکبار مبلغ ٢میلیون و ١٠٠ هزار تومان تسهیلات پرداخت می شود که در طول دوره تحصیلی مبلغ ٣٤ میلیون تومان خواهد بود که برای هر ١٥میلیون تومان یک ضامن نیاز است سعی کرده ایم شرایط را تسهیل کرده تا تعداد زیادی از دانشجویان بتوانند بهره ببرند .

وی افزود :به منظور حمایت از دانشجویان دوره دکتری دو سال بعد از فارغ التحصیلی می توانند تسهیلات دریافتی را با اقساط ٦٠ماهه پرداخت کنند. این وام به نرخ سود ٤درصد است.

وی اظهارداشت: به دانشجویان واجد شرایط و متقاضی وام ضروری در مقطع دکتری، مبلغ سه میلیون تومان دیگر به غیر تسهیلات اصلی پرداخت می شود. ثبت نام از تاریخ شنبه ١٤بهمن در سراسر کشور آغاز شده است و شامل دانشجویان مقطه دکتری ورودی مهر ماه سال ۹۶ می شود.

یزدان مهر خاطرنشان کرد: همچنین دانشجویان مقطع ارشد هم می توانند از ۲۱ عنوان وام برای پرداخت شهریه دانشگاهی استفاده کنند.