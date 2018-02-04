عدم بهره مندی از تعالیم قرآنی زمینه ساز بروز ناهنجاری درجامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه های علمی با موضوع نقد و بررسی ترجمه الهی قمشه‌ای و مکارم شیرازی از قرآن کریم با تاکید بر نظریه سطح «معنایی - لغوی» کارسس و با بررسی ترجمه سوره مبارکه یوسف در دانشکده علوم قرآنی استان کرمانشاه برگزار شد.

دکتر مسعود اقبالی استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ارائه دهنده مبحث امروز در این جلسه بود و دکتر محمدنبی احمدی استادیار برجسته دانشگاه رازی مدیریت این جلسه را بر عهده داشت.

دکتر جهانگیر امیری دانشیار دانشگاه رازی و دکتر ابراهیم نامداری استادیار دانشگاه پیام نور به عنوان ناقدین اول و دوم در این نشست حضور یافتند.

دکتر احمدی مدیر جلسه و استادیار دانشگاه رازی ضمن اشاره به استقبال ارزشمند از این برنامه، کرسی‌های ترویجی را محل عرضه و نقد دیدگاه های علمی دانست و بر تداوم تأکید کرد.

وی همچنین از برگزاری یازدهمین «همایش بین‌المللی پژوهش‌های قرآنی» با محوریت قرآن کریم و استکبارستیزی خبر داد و بیان کرد: این همایش در فروردین سال آینده به میزبانی تهران برگزار می‌شود.

دکتر احمدی استکبارستیزی در قرآن کریم، استکبارستیزی در سیره معصومین (ع) و استکبارستیزی در گفتمان انقلاب اسلامی را سه محور اصلی همایش مذکور عنوان کرد و گفت: متولی اصلی «همایش بین‌المللی پژوهش‌های قرآنی» در استان کرمانشاه، دکتر چهری معاون آموزشی دانشکده علوم قرآنی می‌باشد.

وی مهلت ارسال مقالات را ۳۰ بهمن ماه عنوان کرد و افزود: علاقه‌مندان می‌توانند مقالات خود را به سایت همایش به نشانی www.iqro.ir ارسال نمایند.

این استاد دانشگاه، عدم بهره مندی از مفاهیم و دستورات و تعالیم قرآن کریم را سبب بروز ناهنجاری ها و کژی و ناراستی در جوامع دانست و ابراز امیدواری کرد؛ با اطلاع رسانی صحیح، دانشجویان و اساتید دانشگاه های استان را به سوی شرکت در چنین همایش هایی تشویق نماییم.

دکتر جهانگیر امیری؛ دانشیار دانشگاه رازی نیز با ابراز خرسندی از برگزاری این جلسه، طی سخنانی بیان کرد: این جلسه در واقع اولین کرسی ترویجی بود که به همت دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه برگزار شد و کار خوبی بود و امیدواریم زمینه پرداختن به مباحث قرآنی بیش از پیش فراهم شود.

دکتر ابراهیم نامداری؛ استادیار دانشگاه پیام نور نیز اظهار داشت: برگزاری کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه های علمی کار جدیدی است و هدف از برگزاری نیز نقد و ترجمه نظریه های ترجمه است.

وی گفت: هیچ اثر ترجمه ای بدون نقص نیست و برگزاری این کرسیها به رفع نواقص و تقویت آثار ترجمه قرآنی فاخر بسیار کمک خواهد کرد.