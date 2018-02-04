مدرن کردن توربین گازی نیروگاه نکا با اتکا به ظرفیت و تولید داخلی

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نعمتی، شامگاه یکشنبه، در نشست خبری با اصحاب رسانه و خبرنگاران افزود: با توجه به قدمت ۴۰ ساله نیروگاه برخی از تجهیزات باید تعویض و بهروزرسانی شود که در این بخش با استفاده از توان داخلی حدود ۴۰۰ قطعه تولید کردهایم.
وی بیان داشت: با تولید قطعات جدید به دست متخصصان و مهندسان داخلی بدون استفاده از توان خارجی موفقیتهای بسیاری حاصل شده است و با بازنگری در قطعات، موفق به ساخت قطعاتی مشابه با قطعات خارجی و حتی بالاتر از توان شدهایم.
مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمی نکا همچنین با اشاره به سوخت مازوت در نیروگاه و بحثهای مختلف در این راستا گفت: در کنار تلاش برای تولید برق مردم کشور، رعایت مسائل زیستمحیطی هم از دغدغههای مهم ما است که رعایت میشود.
نعمتی اضافه کرد: استفاده از سوخت مازوت بهعنوان سوخت جایگزین نیروگاه نکا سالها است که انجام میشود و به دلیل افت فشار گاز در فصل سرما و متصل نبودن به سیستم پرفشار گاز موجب شده است که در برخی موارد مشکلاتی ایجاد شود.
وی با بیان اینکه استفاده از سوخت مازوت برای نیروگاه هم مقرون به صرفه نیست و آلودگیهای ناشی از مازوت را قبول داریم؛ افزود: اما این آلودگیها و خطرات در مرحله اول به خود ما و کارکنان باز میگردد.
مدیرعامل نیروگاه شهید سلیمی نکا با بیان اینکه اکنون ۴۰ درصد سوخت نیروگاه در فصل زمستان مازوت و ۶۰ درصد گاز است؛ یادآور شد: تلاش داریم تا این مقدار را هم به صفر برسانیم و تلاش برای استفاده از هوای پاک را ارزانی همه مردم منطقه کنیم.
نعمتی گفت: انتظار داریم تا شرکت گاز در این بخش کمک کار ما بوده و با فراهم کردن امکانات لازم، شرایطی فراهم شود تا به پیوستن به خط سراسری و پرفشار گاز، این افت فشارها از بین رفته و با استفاده از مصرف گاز برای نیروگاه که هم سالم و هم مقرون بهصرفه است، گامی بیشتر در حفاظت از محیط زیست و سلامتی مردم برداریم.
به گزارش خبرنگار مهر، نیروگاه نکا دارای قدرت نامی ۲۲۱۴ مگاوات تولید برق است که از ۴ واحد ۴۴۰ مگاواتی بخار و یک بلوک سیکل ترکیبی متشکل از ۲ واحد ۱۳۶ مگاواتی گازی و یک واحد ۱۶۰ مگاواتی بخار و ۲ واحد توربین انبساطی به قدرت ۴.۹ مگاوات تشکیل شده است.
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