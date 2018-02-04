قتل ۲ نفر در پی حادثه تیراندازی در ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس حسن خانی در خصوص جزییات این حادثه اظهارداشت: عصر امروز بر اثر درگیری دو جوان حدود ۳۵ ساله در خیابان دانشکده، یک نفر با شلیک گلوله درگذشت و فرد دوم هم زخمی و به بیمارستان منتقل شد که وی نیز بر اثر شدت جراحات فوت کرد.

وی با بیان اینکه این پرونده توسط انتظامی استان در دست بررسی است افزود: علت حادثه هنوز مشخص نیست و مأموران انتظامی در حال بررسی جزئیات این حادثه هستند.

حسن خانی اظهارداشت: برخی فرضیات اختلاف حساب و رابطه بدهکار و طلبکاری را دلیل وقوع این حادثه می‌داند که اطلاعات تکمیلی به محض به دست آمدن شواهد بیشتر در اختیار مردم گذاشته می‌شود.

فرمانده انتظامی ارومیه نیز در خصوص این حادثه اظهارداشت: عصر امروز یک حادثه تیراندازی در چهارراه دانشکده ارومیه به وقوع پیوست که تاکنون علت اصلی آن مشخص نیست و خبر تکمیلی به زودی به اطلاع عموم شهروندان خواهد رسید.

سرهنگ حسین صمدپور گفت: هم‌اکنون سرنخ‌هایی از این حادثه قتل به دست آمده، اما تحقیقات پلیس همچنان ادامه دارد.